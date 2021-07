fait face à l’épisode de chaleur le plus fort jusqu’à présent cette année

10/07/2021 à 21:07 CEST

Presque toute l’Espagne brûle : ces jours-ci, elle fait face à ce qui pourrait être le plus fort épisode de chaleur jusqu’à présent cette année, avec des maximums pour aujourd’hui samedi de jusqu’à 44 degrés dans la vallée du Guadalquivir, une situation qui aura son point culminant demain avec les 47 degrés attendus en pointes au sud de la péninsule.

Il s’agira d’un “épisode bref mais intense”, prévient l’Agence météorologique d’État (Aemet) et attribue ces températures élevées, qui touchent presque le record de ces dernières années dans certaines régions, à la entrée par le sud de l’air d’origine africaine dont je sais qu’il se répandra sur tout le territoire, à l’exception de l’extrême nord-ouest de la péninsule.

Cet air chaud, associé à la forte ensoleillement diurne, au climat anticyclonique et à la basse température au sud, place le températures supérieures à 40 degrés dans plus de la moitié du pays et ils font exploser les thermomètres aujourd’hui, surtout dans les vallées du Guadalquivir et de l’Èbre, ainsi que dans de vastes zones de l’intérieur de la moitié sud de la péninsule.

La chaleur se poursuivra jusqu’à mardiSeules la Galice et la région cantabrique sont épargnées de la chaleur suffocante qui frappe le pays depuis hier vendredi et qui, selon Aemet, durera jusqu’à mardi prochain, donnant lieu à une situation exceptionnelle des températures élevées qui, cependant, ne peuvent pas être classées comme une vague de chaleur pour l’instant.

Pour que cela se produise, l’Aemet rappelle que 3 conditions doivent être remplies : que la chaleur soit intense, qu’elle couvre une grande partie du territoire et qu’elle dure au moins trois jours consécutifs, ce qui n’empêche pourtant pas les températures plus élevées jusqu’à présent. cette année, mais sans battre les records de la dernière décennie.

En ce moment ce samedi ouplusieurs communautés ont activé l’avertissement météorologique pour la chaleur, quatre d’entre eux au niveau orange, en raison d’un risque important, (Andalousie, Castille-La Manche, Estrémadure et Madrid) et les quatre autres au niveau jaune (Aragon, Castille-et-León, Catalogne et Communauté valencienne).

Les jours de pointe de l’épisode, comme l’a rapporté Aemet, seront aujourd’hui samedi et demain dimanche dans une grande partie de la péninsule, sauf dans l’est et le sud-est où, comme aux Baléares et aux Canaries, les jours avec les températures les plus élevées seront dimanche. et surtout le lundi 12.

Extrême prudenceFace à cette prévision, la Direction Générale de la Protection Civile et l’OCU ont conseillé une extrême prudence pour éviter le coup de chaleur et prendre des mesures telles que s’hydrater, se protéger du soleil, s’alimenter et s’habiller convenablement et de manière générale, éviter l’exposition en milieu de journée et toute activité de plein air qui pourrait nuire à votre santé.

Les prévisions de l’Aemet pour la journée d’aujourd’hui indiquent que les températures les plus élevées seront à Cordoue et à Séville, où elles atteindront 43 degrés aux heures centrales de la journée ; 41 auront à Badajoz, Ciudad Real, Grenade ou Jaén; 40 à Tolède et 37 à Madrid et en général toutes les capitales provinciales dépasseront les 30 degrés, à l’exception de celles du nord, du nord-ouest et des îles Canaries.

Les nuits seront également chaudes, avec des minimums allant jusqu’à 24 degrés à Almería, 23 dans la ville de Melilla, les points de Castilla-La Mancha, Valence, Catalogne ou Madrid, laissant de côté cette chaleur nocturne Castilla y León, Murcia et encore , les régions du nord et du nord-ouest de la péninsule.

Les thermomètres « atteignent le plafond & rdquor ; le dimancheL’Aemet prévoit que demain dimanche « les thermomètres toucheront le plafond & rdquor ;, avec l’Andalousie, l’Aragon, la Castille-et-León, la Castille-La Manche, l’Estrémadure et la Communauté de Madrid au niveau orange, par des valeurs qui seront situées entre 41 et 44 degrés, et peut même parfois atteindre 47 degrés dans la vallée du Guadalquivir et il est également possible que 35 degrés soient dépassés dans de vastes zones de l’intérieur de la moitié nord.

Des sources d’Aemet ont expliqué que, même s’il est prévisible que de nombreux records locaux seront battus dimanche, “il est peu probable que le maximum absolu de l’Espagne, chiffré à 49 degrés & rdquor;, qui au cours des dernières décennies a été atteint dans des endroits tels que Hornachuelos (Córdoba) en 1959, Manzanares (Ciudad Real) en 1962 et Écija (Séville) en 1981.

Demain, en fin de journée, une tempête dans les îles britanniques provoquera le début d’un déclin thermique dans l’ouest de la Galice qui se généralisera au reste de la péninsule, sauf à l’est de la péninsule, où les températures augmenteront notablement, notamment sur ses littoraux.

Lundi, il continuera donc à faire chaud sur des points à l’est et au sud-est de la péninsule et de la côte de Malaga mais le mardi 13 une baisse générale des températures est attendue, principalement dans la zone méditerranéenne et les îles Canaries, afin que les valeurs de ces dates soient récupérées et que l’épisode de hautes températures soit considéré comme terminé.

