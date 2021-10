Fait marquant de la semaine : le Bitcoin est revenu à 55 000 $

Ce mercredi, le prix du Bitcoin (BTC) a réussi à dépasser les 55 000 dollars. Une valeur qui n’avait pas touché depuis cinq mois. L’augmentation de près de 10 %, s’est produite en quelques heures seulement. Avec cette hausse du prix unitaire, le Bitcoin affiche à nouveau une capitalisation totale supérieure à mille milliards de dollars.

Certaines des raisons pour lesquelles Bitcoin est revenu à 55 000 $ pourraient être liées à une importante vente en cascade de commandes à découvert, observée le 1er octobre. Un total de 47 000 millions ont été réglés, l’équivalent de 1 200 BTC. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négocie à 55 300 $, selon notre outil interne, crypto en ligne.

Pendant ce temps, les craintes réglementaires se sont atténuées cette semaine après que la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le président de la SEC Gary Gensler ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’imposer des restrictions sur le commerce des crypto-monnaies.

Vitalik Buterin a interrogé le président du Salvador pour l’adoption « forcée » de l’utilisation du Bitcoin dans le pays

Cette semaine, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin a joué dans une série de critiques contre le président d’El Salvador, Nayib Bukele via le forum Reddit pour avoir forcé ses citoyens à utiliser Bitcoin.

Il a critiqué cette décision comme « imprudente » et « contraire aux idéaux de liberté qui sont censés être si importants pour la communauté crypto ». Rappelons-nous que, dès le 7 septembre, le pays d’Amérique centrale a approuvé une loi établissant le Bitcoin comme monnaie légale au Salvador.

Les institutions de JPMorgan achètent du Bitcoin au lieu de l’or alors que l’inflation monte en flèche

Les analystes de JPMorgan ont partagé qu’ils pensaient qu’un plus grand appétit de la part des investisseurs institutionnels avait été à l’origine du rallye de Bitcoin.

Selon un rapport de Markets Insider, la grande banque américaine JPMorgan a déclaré dans une note aujourd’hui qu’un certain nombre de facteurs pourraient être à l’origine de la reprise, notamment l’appétit des investisseurs institutionnels, les assurances que les États-Unis n’interdiront pas le BTC et la récente hausse. du réseau Lightning.

La grande banque a ajouté que la tendance précédente de l’argent institutionnel passant de l’or au Bitcoin a refait surface ces dernières semaines, selon le rapport. La validation de Bitcoin en tant que meilleure réserve de valeur que l’or parmi les grands investisseurs a favorisé un plus grand flux d’argent vers BTC.

Cynthia Lummis a révélé un achat de BTC jusqu’à 100 000 $

La sénatrice américaine Cynthia Lummis, une républicaine du Wyoming, a révélé qu’elle avait acheté du Bitcoin d’une valeur comprise entre 50 001 $ et 100 000 $ le 16 août. Selon les documents déposés jeudi, juste après que Bitcoin soit revenu à 55 000 $.

La divulgation faisait partie du Stop Trading on Congressional Knowledge Act, ou STOCK. Cela interdit l’utilisation d’informations non publiques à des fins lucratives. Le STOCK Act est devenu loi sous l’administration Obama en avril 2012 et est conçu pour lutter contre les délits d’initiés.

George Soros qui détestait Bitcoin, maintenant investi dans celui-ci

Soros Fund Management, la société en charge des investissements du magnat, est récemment entrée dans le monde des crypto-monnaies en investissant dans une entreprise qui s’occupe de la gestion des fonds liés à l’actif numérique.

Plus précisément, dans une interview au Bloomberg Invest Global Summit, Dawn Fitzpatrick, PDG du Family Office, Soros Management Fund, a exprimé une position optimiste envers Bitcoin. En outre, il a annoncé qu’ils étaient intéressés par d’autres devises et solutions numériques telles que la finance décentralisée (DeFi).

MoneyGram a été intégré à la blockchain Stellar pour fournir des paiements via USDC

MoneyGram, Stellar et Circle sont liés pour offrir des paiements basés sur la blockchain. Selon le PDG de Stellar, Denelle Dixon, cette parentalité offrira des rampes d’entrée et de sortie pour les crypto-monnaies.

Un rapport a révélé cette nouvelle le 6 octobre. Notant que la société s’est associée à Stellar et Circle pour fournir des transferts d’argent instantanés via le stablecoin de Circle, USD Coin (USDC). Les entreprises commenceraient à piloter ce projet avant la fin 2021.

