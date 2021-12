Faites attention à ce pack avec un casque Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2 pour seulement 269 euros, vous économisez 150 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les cadeaux de Noël peuvent devenir une torture, si vous ne savez pas quoi offrir. Résolvez deux problèmes à la fois avec ce pack qui comprend la meilleure montre et des écouteurs de Samsung, à un prix avantageux.

De nos jours, il est de plus en plus difficile d’offrir des cadeaux, il faut donc recourir à ce qui ne manque jamais : qui n’aimerait pas avoir une montre connectée ou des écouteurs d’une grande marque telle que Samsung?

est pack composé du Samsung Galaxy Watch 4 et des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Il bénéficie d’une remise de 35% et ne coûte que 269 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en une journée. Cela représente une économie de 150 euros.

On parle de deux appareils haut de gamme qui font la nouveauté, puisqu’ils ont été mis en vente il y a quelques semaines à peine.

Pack montre Samsung Galaxy Watch 4 + écouteurs Galaxy Buds 2 à seulement 269 euros

Les montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Il s’agit d’une montre de sport de 40 mm qui suit vos activités et vos résultats de fitness sur votre montre et votre téléphone.

Comptez les pas, vérifiez les calories et mesurez les distances parcourues grâce au GPS. Au total, il détecte et enregistre plus de 90 sports et activités différents.

Il dispose d’un capteur bioactif Samsung qui effectue ECG et mesure la tension artérielle en temps réel.

Cela a aussi suivi du sommeil– Détectez et analysez pleinement vos phases de sommeil pendant que vous vous reposez. Des options de mesure améliorées vous permettent de vérifier votre taux d’oxygène dans le sang et vos schémas de ronflement.

La batterie atteint une autonomie de 40 heures.

Les Écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 se distinguent par leur excellente suppression active du bruit.

Ils sont étanches, se connectent à travers Bluetooth 5.2, et ils ont une autonomie allant jusqu’à 7 heures et demie, et jusqu’à 28 heures avec les trois recharges supplémentaires fournies par le boîtier.

Ils peuvent également être rechargés avec chargement sans fil.

Avec ses trois micros, les appels vocaux sont clairs et non coupésmême dans la rue. De puissants haut-parleurs dynamiques bidirectionnels offrent une qualité audio exceptionnelle.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse de la Samsung Galaxy Watch 4, et l’analyse des Galaxy Buds 2.

