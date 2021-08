Faites attention à ce sac car c’est la nouvelle obsession des célébrités et des influenceurs

in

Dans une palette de couleurs terreuses, du beige, marron, ivoire au noir, Fendi First a un palette très solide et intemporelle. Par exemple, celui utilisé par l’actrice Alice Pagani, que vous connaissez de la série Baby (2018) sur Netflix.

Alice Pagani avec Fendi First (Avec l’aimable autorisation de Fendi)

Elle porte le monogramme Karligraphy, en l’honneur de Karl Lagerfeld et se décline en deux tailles : petite et moyenne. Pour emporter l’essentiel au quotidien. Vous pouvez le porter en pochette ou à l’épaule car il a une sangle réglable et amovible. Par exemple, tel qu’il est porté par l’actrice Jenna Coleman.

Jenna Coleman (Avec l’aimable autorisation de Fendi)