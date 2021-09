Nous sommes arrivés à la fin ! Le moment que nous attendions tous. Charles Holmes et Wosny Lambre terminent leur quête pour classer le meilleur album de Drake de tous les temps. Le duo discute si Take Care est un classique (5:00), des chansons comme “Marvin’s Room” (26:45) et les rumeurs d’écriture fantôme entourant If You’re Reading This It’s Too Late (40:13) avant de couronner le gagnant.

Producteur : Justin Sayles

Producteur associé : Lani Renaldo

