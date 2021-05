Faites confiance à la science? Le chef du Fauci et des NIH disent que Biden ne les a jamais consultés avant d’envoyer une sonde d’origine COVID ⋆ .

Les meilleurs experts de la santé du Sénat américain ont affirmé mercredi que l’administration Biden ne les avait pas consultés avant de lancer une enquête commencée dans l’administration Trump sur l’origine potentielle du COVID-19 dans une fuite d’un institut de recherche virologique chinois, une possibilité connue sous le nom de théorie des fuites en laboratoire.

CNN a rapporté cette semaine que l’administration Biden a mis fin au printemps à une enquête du département d’État de l’ère Trump qui cherchait à examiner les preuves de l’hypothèse de fuite en laboratoire, y compris le rôle, le cas échéant, que le programme d’armes biologiques de l’État chinois aurait pu jouer dans le origines du virus SRAS-Cov-2.

Biden a révélé mercredi dans une annonce à la Maison Blanche qu’il avait demandé à la communauté du renseignement américaine de «redoubler d’efforts pour collecter et analyser des informations» sur les origines du virus «qui pourraient nous rapprocher d’une conclusion définitive, et de faire rapport à moi dans 90 jours. » Pourtant, l’administration Biden a apparemment mis fin à l’enquête de l’administration Trump en cours plus tôt cette année sans consulter les meilleurs experts américains en matière de maladies, selon un témoignage lors d’une audition au Sénat mercredi.

Interrogé par le sénateur de Louisiane John Kennedy lors de l’audience si l’administration Biden l’avait consulté avant de lancer la sonde, le conseiller en coronavirus de la Maison Blanche et directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, a répondu: “Ils ne l’ont pas fait.”

Le directeur des National Institutes of Health, Francis Collins, a également confirmé qu’il n’avait pas été consulté avant que la sonde ne soit abandonnée. «Je l’ai lu dans la presse ce matin», a-t-il déclaré.

«Ils l’ont simplement enrichi sans en parler à leurs experts?» Kennedy a demandé.

Un nombre croissant d’experts et de commentateurs ont poussé ces dernières semaines à une enquête approfondie sur le rôle qu’un accident de laboratoire pourrait ou non avoir joué dans les origines de la sonde COVID-19.

L’Institut de virologie de Wuhan – un important centre de recherche sur les coronavirus qui a reçu pendant de nombreuses années des fonds provenant du NIAID du Fauci – se trouve à seulement quelques kilomètres du site de ce qui, fin 2019, a été déclaré être la première épidémie de COVID-19.

