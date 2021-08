Faites confiance à Ozaa : une souris multifonctionnelle et très confortable

Disponible en trois couleurs, cette souris offre un rapport qualité/prix vraiment impressionnant.

La souris Ozaa de Trust a un design très ergonomique, permettant un confort du poignet à tout moment. Il a des boutons silencieux qui évitent les désagréments à ceux qui l’entourent. Il facilite également la navigation dans des documents complexes, car il comprend deux molettes de défilement : une pour le défilement vertical et l’autre pour le défilement horizontal. Il dit aussi adieu aux batteries grâce à sa batterie rechargeable intégrée via USB. Il vous invite à définir sa vitesse (800 / 1 200 / 1 600 / 2 400 dpi) et se connecte à l’ordinateur via un récepteur micro USB. Il est disponible en trois couleurs : noir, blanc et bleu.

Gadget pense

Avec une portée effective allant jusqu’à 10 mètres, cette souris est un vrai régal : super ergonomique (excellent maintien du pouce au repos), taille globale parfaite, glisse en douceur, et sa précision est idéale pour les tâches informatiques courantes ; il peut être utile pour les jeux vidéo peu exigeants. Les boutons et les roues sont également diligents et les matériaux dégagent une très belle touche. On ne peut pas vous parler d’autonomie car on est avec ça depuis environ 20 jours, environ 9h d’utilisation par jour, et là ça continue sans se plaindre… Allez, on a adoré.

www.trust.com

49,99 euros