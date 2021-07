Faites de belles économies et mettez de l’argent pour une bonne cause avec la vente Steam de War Child UK

Par Dom Peppiatt

19 juillet 2021 17:40 GMT

War Child Royaume-Uni tient un autre Collecte de fonds des champions sportifs cette semaine, vous offrant la chance d’économiser de l’argent sur des jeux et de donner de l’argent à une bonne cause.

Si vous donnez de l’argent à la cause, vous pourrez aider à soutenir les enfants et les jeunes dont la vie a été affectée par la guerre. Les économies les plus notables pour les jeux sont peut-être dans MotoGP 20 (qui est à 70% de réduction en ce moment) et MXGP 2019 (qui est à 80% de réduction). Descenders vaut également le détour si vous n’y avez jamais joué auparavant.

Tout ce que vous avez à faire est de vous procurer des jeux vidéo sur le thème du sport via la vente spéciale Steam (liée ci-dessous) et le produit de vos sélections aidera à financer le travail de l’association caritative pour protéger, éduquer et défendre les droits des enfants pris dans conflit.

Sporting Champions a lieu jusqu’au 21 juillet, vous avez donc quelques jours de plus pour acheter des jeux à prix réduit.

L’édition limitée @footballmanager FC Away Jersey, sponsorisée par @tiktok_uk est disponible dès maintenant ! ⚽️ Prenez-en un avant qu’ils ne se vendent et #WearItForWarChild > https://t.co/WXh5YEhdSc Tous les bénéfices de la chemise soutiendront notre travail de protection des enfants dans les zones de conflit. pic.twitter.com/cxKVLiiw11 – War Child UK (@WarChildUK) 16 juillet 2021

Voici la liste complète des jeux que vous pouvez acheter dans la vente Steam War Child UK:

Drive Acheter Descenders Can’t Drive This Superflight Minit Racer RIDE 3 + Tous les DLC Monster Energy Supercross 3 + Tous les DLC Gravel + Tous les DLC Sebastien Loeb Rally EVO + Tous les DLC Ghostly Matter Moto GP 20 + Tous les DLC Milestone Anthology Bundle MXGP 2019 + Tous les DLC Snowtopia Ski Resort Builder Super Street Worms Crazy Golf

Mais ce n’est pas tout : en plus de mettre certains jeux à votre disposition pour moins cher pendant la vente, Sporting Champions diffusera également en direct plusieurs streamers Twitch. Vous pouvez vous rendre sur la page dédiée de Tilify pour en savoir plus sur les streamers que vous pouvez soutenir pour la cause caritative et quand vous pouvez participer à leurs streams.

« L’argent collecté grâce à la campagne de cette année servira à financer nos programmes d’aide qui changent des vies : de l’aide aux enfants yéménites à accéder à l’éducation, à la réintégration des enfants soldats en République centrafricaine et à la promotion de la justice pour les jeunes détenus en Afghanistan », a déclaré un message sur la page caritative.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Lisez notre politique.