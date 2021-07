Faites de la place dans Windows 10 : recherchez et supprimez les fichiers en double | La technologie

Si vous avez déjà remarqué que vous avez un autre fichier en double dans votre Windows 10 et que vous voulez savoir combien vous en avez dans la même situation et comment les éliminer, vous êtes au bon endroit, car nous allons le dire vous comment vous pouvez le faire pour que ces types de fichiers ne soient plus sur votre PC.

Ce type de fichiers en double peut être ennuyeux dans diverses situations, mais ils peuvent également être nocifs pour le système d’exploitation Windows 10 lui-même, il est donc fortement recommandé de supprimer tous ceux qui peuvent vous poser problème.

Afin de supprimer ces fichiers de notre ordinateur, nous allons utiliser diverses applications tierces qui s’acquittent très efficacement de cette tâche.

En plus d’être facile à manipuler, ce qui signifie que tous les types d’utilisateurs peuvent effectuer cette tâche sans aucun problème.

Outils pour les fichiers en double :

CCleaner

Le premier que nous allons utiliser est CCleaner, un outil largement connu pour être l’un des meilleurs programmes pour s’échapper espace disque ce qu’il y a sur le marché en ce moment

Eh bien, en plus de ce que nous vous avons dit et de pouvoir nettoyer le registre Windows entre autres, il est également capable de résoudre le problème des fichiers en double dans le système d’exploitation Microsoft.

Pour atteindre l’objectif de supprimer les fichiers dupliqués avec CCleaner, nous devons télécharger l’outil, l’installer, puis suivre quelques étapes simples :

La première chose à faire est d’aller dans la section Options, pour sélectionner Paramètres et puis où est-ce que c’est dit Langue sélectionnez l’espagnol. De cette façon, nous aurons tout le programme en espagnol. Passons maintenant à la rubrique Outils. À l’intérieur, nous devons entrer Recherche de doublons. Il ne nous reste plus qu’à inclure les lecteurs ou les dossiers que nous voulons analyser pour trouver tous les fichiers dupliqués. Il est pratique de désactiver la case qui dit Fichiers système afin qu’il ne recherche pas ces types de fichiers, car il se peut que nous fassions l’erreur de supprimer ce que nous ne devrions pas. Il est temps de cliquer sur Chercher d’attendre qu’il vous montre ce qu’il a trouvé. Une fois que vous l’avez localisé, vous pouvez jeter un œil et voir quels fichiers vous souhaitez supprimer et lesquels ne le sont pas, de sorte que lorsque vous avez décidé, vous n’avez qu’à cliquer sur Supprimez les sélectionnés.

De cette façon, nous utilisons CCleaner pour effacer les fichiers en double que nous avons dans notre système d’exploitation Windows 10.

Nous vous conseillons de ne supprimer que ceux dont vous êtes totalement sûr qu’ils ne causeront aucun problème de fonctionnement dans les programmes que vous avez installés.

Nettoyeur de doublons

Il s’agit d’une autre alternative que nous pouvons installer dans notre système d’exploitation Windows pour rechercher et supprimer les fichiers en double. Cet outil s’appelle Nettoyeur de doublons et peut être téléchargé à partir du Microsoft Store.

Dans ce cas, nous avons un application gratuite et avec plusieurs options en son sein qui sont payantes. Nous pouvons aller acheter ceux dont nous avons besoin pour un euro et demi chacun ou pour un paiement unique d’un peu plus de 5 euros.

Les options que vous pouvez utiliser gratuitement ils doivent analyser les fichiers en double d’images, d’audio, de vidéo, de documents et de dossiers de bibliothèque. Ceux de paiement Ils analysent les fichiers compressés, les fichiers personnalisés et les dossiers vides.

La façon de l’utiliser est extrêmement simple :

On choisit ça type d’analyse nous voulons et puis nous sélectionnons le dossier ou l’unité où rechercher les fichiers en double. Ensuite, le programme recherchera et nous montrera les résultats. Ensuite, nous aurons la possibilité de enregistrer les fichiers trouvé ou celui de retirez-les. Nous pouvons faire les deux choses si bon nous semble.

Wise Duplicate Finder

La dernière alternative que nous vous présentons est Wise Duplicate Finder, un outil gratuit qui nous permettra d’éliminer les doublons de notre système. Comme il est évident, nous devons le télécharger à partir de son site officiel.

La façon de travailler est très simple :

Nous ouvrons l’outil et allons à la section Emplacements et nous choisissons quel est le chemin dans lequel nous voulons qu’il recherche les fichiers en double. Ensuite, nous n’avons plus qu’à donner Analyse et à ce moment le programme pourra fonctionner. Une fois que vous avez terminé, il est temps de choisir ceux fichiers que nous voulons supprimer de toutes les options que le programme a localisées. Vous n’avez qu’à cliquer sur supprimer sélectionnées, aussi simple et facile.

C’est sans doute que le programme le plus complet est CCleaner, car il peut effectuer beaucoup plus de tâches, mais il est également vrai que les autres que nous avons vus peuvent effectuer la tâche pour laquelle ils ont été créés de manière très solvable et rapide.

Toutes les options sont fortement recommandées, il appartient à chacun de choisir celle qui vous convient le mieux et vous pourrez obtenir cet espace supplémentaire sur votre unité principale, ce qui sera certainement apprécié par la plupart.