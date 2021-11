Faites de la place sur votre table de chevet gratuitement avec Nest Hub grâce à cette offre Google One

Vous manquez d’espace de stockage sur votre forfait Google One ? Si vous envisagez d’augmenter la quantité de stockage dans le cloud, Google espère que vous envisagerez de payer pour le forfait 2 To sur une base annuelle et est prêt à offrir des choses gratuites afin de vous convaincre de le faire. Plus précisément, les utilisateurs qui passent au forfait Google One 2 To (payé annuellement et non mensuellement) recevront un code pour un Nest Hub gratuit de 2e génération après avoir effectué le changement.

Les petits caractères de l’accord, trouvés par 9to5Google, indiquent que les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau recevront un e-mail environ une semaine après la mise à niveau. Cela signifie que vous devriez obtenir votre Nest Hub de 2e génération juste à temps pour les vacances, ce qui est pratique car c’est le meilleur cadre photo numérique que vous puissiez trouver.

C’est aussi un moyen incroyable de suivre votre sommeil sans avoir à porter de gadgets confus au poignet grâce au capteur radar Soli intégré à l’avant.

Ce forfait annuel de 2 To coûte 100 $ par an, ce qui représente une économie de 17 % en surpayant pour le même forfait sur une base mensuelle. Étant donné que vous ne laisserez probablement pas votre stockage en nuage expirer, il est de toute façon plus logique de le payer sur une base annuelle.

Cette offre est disponible jusqu’au 10 décembre aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Allemagne selon les petits caractères de l’accord. Si cela semble être un gagnant, allez-y, accédez à l’application Google One et sélectionnez ce plan mis à niveau.

Plusieurs autres offres Black Friday Nest peuvent être trouvées pour compléter votre collection, y compris l’incomparable Nest Audio.

