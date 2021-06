Faites de l’émulation Nintendo 64 pour son 25e anniversaire

TL;DR

C’est aujourd’hui le 25e anniversaire du lancement de la Nintendo 64. Ce serait le moment idéal pour faire une émulation Nintendo 64 sur votre téléphone Android. La Nintendo 64 contenait certains des plus grands jeux de tous les temps, notamment Super Mario 64 et The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La plupart des téléphones Android devraient pouvoir émuler les jeux N64 sans problème.

Si vous êtes assez vieux pour vous souvenir d’avoir acheté une Nintendo 64, alors préparez-vous à vous sentir vraiment vieux : c’est arrivé il y a environ 25 ans. C’est aujourd’hui le 25e anniversaire du lancement original de cette console, qui a eu lieu le 23 juin 1996, au Japon, le pays d’origine de Nintendo.

Sachant cela, vous voudrez peut-être célébrer l’occasion en jouant à des jeux N64. Bien qu’il ne soit pas impossible d’obtenir une console physique, cela peut être coûteux, surtout si vous voulez quelque chose en parfait état ou proche de l’état neuf. Au lieu de cela, pourquoi ne pas simplement faire une émulation Nintendo 64 avec l’ordinateur dans votre poche ?

De nos jours, à peu près tous les smartphones Android devraient pouvoir émuler les jeux N64 sans problème. Il y a quelques jeux qui posent problème pour les systèmes plus faibles, tels que Star Wars Episode 1 : Racer. Mais si vous avez même un téléphone de milieu de gamme des dernières années, il existe des centaines de jeux dont vous pouvez profiter du début à la fin sans aucun problème graphique ou autre problème.

Nous avons un article dédié à l’émulation Nintendo 64 spécialement pour vous. Nous avons également quelques conseils pour les personnes qui se lancent dans l’émulation en général. Et, si vous craignez que votre téléphone économique ne soit pas à la hauteur, nous avons également quelques conseils sur la façon de le comprendre.

Malheureusement, nous ne pouvons pas vous indiquer comment obtenir des jeux pour les émulateurs N64. Nous pouvons cependant vous suggérer de commencer par les classiques glacés, tels que Super Mario 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time, The Legend of Zelda : Majora’s Mask, GoldenEye : 007, Paper Mario et Banjo Kazooie.

Vous avez d’autres suggestions de jeux pour l’émulation Nintendo 64 sur Android ? Mettez-les dans les commentaires !