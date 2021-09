Faites des pauses Kubo

in

23/09/2021 à 19:43 CEST

Le Japonais Takefusa Kubo a annoncé ce jeudi sur les réseaux sociaux qu’il serait « absent pendant plusieurs semaines » en raison d’une blessure au genou qu’il a subie en première partie de match que Majorque a perdu ce mercredi par un éboulement (6-1) contre le Real. Madrid au stade Santiago Bernabeú.

“La blessure n’est pas grave, mais ça me fait mal de ne pas pouvoir aider l’équipe sur le terrain ; maintenant il est temps d’encourager mes collègues de l’extérieur et de travailler maintenant pour revenir plus forts“, écrit le footballeur prêté par Madrid.

Kubo a été photographié entrant dans l’hôtel de concentration de l’expédition majorquine aidé de béquilles après le match. Majorque, pour l’instant, n’a pas confirmé l’étendue de la blessure du joueur japonais.

La perte de Kubo aggrave encore la séquence de footballeurs blessés de l’équipe Vermilion, qui a déjà affronté Madrid avec les absences de six membres de l’équipe : les défenseurs Antonio Raíllo, Franco Russo, Alexandar Sedlar, Pablo Maffeo, le milieu de terrain Íñigo Ruiz de Galarreta et l’attaquant Ángel Rodríguez.

La technique Luis García Plaza espère en récupérer certains pour le match qu’il jouera contre Osasuna dimanche au stade Son Moix.