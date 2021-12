Faites en sorte que Man City, Chelsea et Liverpool gagnent chacun par 2 buts ou plus à 6/1 avec Paddy Power

Man City, Chelsea et Liverpool sont tous à domicile et affrontent des équipes en difficulté en Premier League cette semaine – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale.

Les trois premiers du classement affrontent respectivement Leeds, Everton et Newcastle et il y aura certainement un nombre énorme de buts.

.

Mohamed Salah a déjà marqué 21 buts au cours de la saison 2021/22 et pourrait marquer gratuitement contre les prétendants à la relégation Newcastle jeudi

Et Paddy Power a permis à Man City, Chelsea et Liverpool de gagner chacun par 2 buts ou plus de 5/1 à 6/1…

Réclamez l’augmentation du prix spécial talkSPORT EDGE ici.

Si vous n’êtes pas déjà un client Paddy Power, vous pouvez utiliser leur remise de 20 £ comme offre en espèces pour ce pari, ce qui signifie que s’il ne gagne pas, vous récupérez votre argent directement – réclamez ici*.

Le premier match du Power Price est Man City à domicile contre Leeds United.

L’équipe de Pep Guardiola est désormais en tête du classement et affronte une équipe qui a du mal à obtenir des résultats ces derniers temps.

Les hommes de Marcelo Bielsa sont désormais 15e après avoir déjà encaissé 25 buts et n’ayant remporté que trois victoires en 16 matchs.

En revanche, les Citizens ont remporté 12 matchs tout en marquant 33 de manière convaincante et sont sur une série de six matchs consécutifs avec une victoire en championnat.

Une autre équipe prête à se déchaîner est Chelsea qui affronte une autre équipe vers le bas du tableau à Everton.

Rafael Benitez a remporté sa première victoire en sept matchs lundi dernier, mais a encaissé un grand nombre de buts lors des derniers matches tout en étant dans une très mauvaise forme.

Les Toffees y seront confrontés car l’équipe de Thomas Tuchel a été impitoyable jusqu’à présent cette saison après avoir déjà marqué 38 buts dans la compétition.

Chelsea est sorti vainqueur par deux buts ou plus lors de dix matchs différents toutes compétitions confondues jusqu’à présent, dont une victoire 7-0 contre Norwich.

Liverpool a connu une course brutale similaire contre son adversaire avec un total de 45 buts déjà marqués et une séquence de six victoires consécutives en championnat.

Ils affrontent Newcastle qui a perdu 4-0 contre Leicester ce week-end et sera toujours meurtri par cette raclée alors qu’ils se dirigent vers Anfield pour le match difficile de jeudi.

Les Reds ont déjà remporté 14 matchs différents par deux buts ou plus cette saison, y compris contre Manchester United lorsqu’ils les ont démolis 5-0 à l’extérieur.

