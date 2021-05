Faites en sorte que vos enfants sauvent l’environnement en leur présentant des crayons en papier recyclables qui peuvent être plantés

La curiosité de l’esprit d’un enfant sera impatiente d’essayer ces nouveaux types de crayons alternatifs qui finiront par les réunir et les rapprocher de la nature.

Par Vick Rana,

Avez-vous déjà pensé à transformer de vieux bouts de crayons usagés en une plante? Vous n’en avez peut-être pas entendu parler, mais on commencerait certainement à aimer ce concept autrefois utilisé pour les crayons recyclés. Chaque année, nous abattons environ 8 millions d’arbres pour fabriquer environ 2 milliards de crayons. Dans de tels moments, les crayons durables sont des sauveurs pour l’environnement.

Une solution viable

Les crayons durables sont des crayons qui ne sont pas en bois mais qui sont roulés à partir de papier recyclable. De nature écologique, ces crayons sont plantables. Ils ont des capsules solubles dans l’eau qui contiennent des graines d’herbes et de légumes, ce qui rend les crayons plantables et équilibre l’empreinte carbone. Sans trace de bois, le vieux papier qui va aux déchets est recyclé et roulé en crayons.

En moyenne, un enfant utilise 3 à 4 crayons par mois. Multipliez le nombre par le nombre d’enfants, de dessinateurs que nous avons dans le pays et nous avons des tonnes de bouts de crayons en bois jetés dans les décharges. Et pour en créer plus, des millions d’arbres sont abattus et le cercle continue. Alors que nous sommes tous aux prises avec la crise climatique, abattre davantage d’arbres et mal gérer les déchets n’est pas du tout une option, le tout pour un crayon. Par conséquent, les crayons recyclés deviennent la meilleure solution et l’alternative parfaite aux crayons en bois. Un enfant qui opte pour des crayons écologiques en achetant des crayons recyclés et plantables, c’est redonner à la nature et contribuer à la sauvegarde de l’environnement. Non seulement cela, mais c’est aussi un petit moyen de réduire son empreinte carbone et d’éviter des dommages inutiles à la nature.

Mais pourquoi des crayons recyclés?

Les crayons recyclés sont la nécessité de l’heure et il est réconfortant de voir plusieurs jeunes marques se manifester pour résoudre le problème et offrir aux enfants une variété de choix parmi les alternatives vertes. Ce qui est encore plus excitant, c’est que ces crayons se révèlent bien meilleurs en qualité et durables que leurs homologues en bois. La plume ne casse pas facilement et le processus de laminage du papier le rend très robuste pour une bonne prise en main par rapport aux bois. La plupart du temps, ces crayons sont tous des plumes en graphite très sombres, permettant aux enfants de libérer leur pouvoir de créativité. Comme nous le savons tous, les enfants adorent utiliser des variétés de crayons. Et les crayons avec une surprise de graines sont un délice pour les enfants de tous âges. Les crayons sont également largement utilisés à des fins de dessin et d’esquisse.

Les crayons éclairent l’apprentissage précoce ainsi que les compétences créatives chez les nourrissons. Mais lorsque vous utilisez les crayons en bois conventionnels largement disponibles dans tout le pays, vous n’êtes pas un citoyen responsable et n’agissez pas pour sauver l’environnement qui vous entoure. C’est un fait connu que la fabrication de crayons en bois conduit à une déforestation à grande échelle, s’ajoutant à la crise environnementale.

Cependant, lorsque nous présentons aux enfants de telles options alternatives, nous les incitons non seulement à utiliser leur imagination et leur créativité pour jouer avec les produits innovants, mais également à leur inculquer les bonnes valeurs de protection de l’environnement et à faire d’eux les citoyens verts de demain qui serait attentif à l’utilisation des ressources au fur et à mesure de leur croissance.

La curiosité de l’esprit d’un enfant sera impatiente d’essayer ces nouveaux types de crayons alternatifs qui finiront par les réunir et les rapprocher de la nature. Une fois que cela se produit, il n’y a pas de retour en arrière pour l’enfant; ils commenceront progressivement à comprendre le besoin de vivre de manière durable. Tout comme la charité, la durabilité commence aussi à la maison.

En utilisant des produits respectueux de l’environnement alors que nous luttons contre plusieurs problèmes environnementaux, amener les enfants à s’adapter aux pratiques vertes sera une source d’inspiration pour les enfants et les adultes pour apprécier, admirer et valoriser la nature, et contribuer davantage à faire de notre planète un meilleur endroit où vivre.

(L’auteur est le président du groupe, Red Ridge Global. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

