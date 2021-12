Faites-en trois anciens entraîneurs des Huskies alors que Clay Helton forme le personnel de football de Georgia Southern

Le pipeline de l’Université de Washington à Georgia Southern a effectué une autre livraison vendredi.

L’ancien entraîneur de la ligne défensive des Huskies, Elwyn « Rip » Rowan, assumera les mêmes fonctions d’entraîneur sous la direction du nouvel entraîneur-chef Clay Helton. Rowan, 30 ans, faisait partie du personnel de Washington la saison dernière avec l’entraîneur des arrières défensifs Will Harris et l’analyste défensif de l’époque Aaron Schwanz. Harris est le nouveau coordinateur défensif et entraîneur secondaire des Eagles, tandis que Schwanz entraînera les secondeurs à Statesboro.

Helton, en tant qu’ancien assistant de la Conférence Pac-12 et entraîneur-chef à Southern Cal, a rivalisé pendant des années contre le programme de Washington. Il avait dit que le nouveau coordinateur défensif participerait à l’embauche des assistants défensifs, et Harris a officiellement rejoint le groupe mardi, et Schwanz mercredi.

Les trois sont devenus disponibles lorsque Washington a embauché Kalen DeBoer comme nouvel entraîneur-chef le 29 novembre et que l’ancien entraîneur de Fresno State a choisi son personnel.

Helton a qualifié Rowan, originaire de Marietta, de « l’une des jeunes stars brillantes du football universitaire aujourd’hui ».

L’ancien entraîneur de la ligne défensive de l’Université de Washington, Rip Rowan, détient désormais le même titre à Georgia Southern.

« Ayant travaillé aux côtés du nouveau coordinateur défensif (GS) Will Harris à Washington, ses unités de ligne défensive sont extrêmement physiques et perturbatrices », a déclaré Helton dans un communiqué de presse. « La chimie du personnel entre Will, Rip et le nouvel entraîneur des secondeurs Aaron Schwanz était évidente pendant le processus d’entrevue. Ils font un travail incroyable pour lier l’arrière de la défense à l’avant défensif.

« En tant que natif de Géorgie avec d’énormes liens avec le Sud-Est, il devient un autre excellent ajout à notre équipe de recrutement. Nous attendons avec impatience de nombreux plaqués à perdre dans notre avenir de la part de l’entraîneur Rowan et de son unité de ligne défensive !

Le nouvel entraîneur-chef de Georgia Southern, Clay Helton, parle de son premier cours de dédicaces le mercredi 15 décembre 2021 sur le campus de Statesboro.

Rowan a déclaré qu’il était ravi de rejoindre le personnel de Helton.

« J’ai hâte de retrouver mes racines dans le grand État de Géorgie ! » Rowan a déclaré dans le communiqué de presse. « Je sais que l’immense fierté et les traditions de ce programme sont profondes, et je suis honoré de pouvoir ramener ce programme au niveau de championnat auquel Eagle Nation est habituée. »

Rowan a passé la saison 2021 en tant qu’entraîneur de la ligne défensive à l’Université de Washington, travaillant avec l’une des défenses les plus avares du pays. Les Huskies n’ont accordé que 22,7 points par match et ont réussi en moyenne plus de cinq plaqués par défaite par match.

La pression générée par sa ligne a contribué au succès du secondaire, qui a mené le FBS dans le moins de verges par la passe autorisées par match et a terminé troisième en matière d’efficacité des passes défensives.

Il est allé à l’UW en tant qu’analyste défensif en mars 2019 et a été promu entraîneur de la ligne défensive en février 2021 après deux saisons en tant qu’analyste.

Rowan figurait sur la liste « 30 Under 30 » de 247Sports des « étoiles montantes » du football universitaire en 2019.

Rowan est allé à Washington après avoir été entraîneur adjoint diplômé à Florida Atlantic en 2017 et 2018.

Après avoir travaillé comme professeur d’histoire et entraîneur adjoint de football à la Northwest High School de Clarksville, Tennessee, il a commencé sa carrière d’entraîneur universitaire en tant qu’entraîneur adjoint diplômé à Southern Miss en 2015 et 2016, où son attention s’est concentrée sur la ligne défensive.

Un joueur de ligne défensive de quatre ans et secondeur à Austin Peay, Rowan a figuré à plusieurs reprises sur la liste du doyen et a obtenu son baccalauréat en histoire et en éducation en 2014. Il a obtenu une maîtrise de Southern Miss en 2016.

Nathan Dominitz est l’éditeur de contenu sportif pour Savannah Morning News et savannahnow.com. Envoyez-lui un courriel à [email protected] Twitter : @NathanDominitz

Cet article a été initialement publié sur Savannah Morning News: L’équipe de football de Georgia Southern embauche l’entraîneur de la ligne défensive Rip Rowan