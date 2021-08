Faites flotter votre drapeau de nerd en accrochant un Pixel de première génération éclaté sur votre mur

Certains d’entre nous regardent avec nostalgie des téléphones spécifiques en arrière, se souvenant d’une ère matérielle ou logicielle différente de la manière dont les passionnés de voitures pensent aux modèles classiques. Pour nous, les geeks du téléphone, certains modèles ont simplement défini une époque – bonne et mauvaise, personnellement ou universellement. Étant donné le nombre de nos lecteurs qui sont des fans de Pixel, le nouveau Pixel 2016 déconstruit et encadré de GRID ne manquera pas d’attirer l’attention.

Le bibelot mural à 229 $ (en vente) présente un Pixel 2016 éclaté, apparemment non-XL. Les composants individuels sont étiquetés avec des lignes qui montrent en quelque sorte comment tout s’emboîte – bien que certaines des lignes soient exactes, quelques-unes sont assez éloignées. Une poignée de faits concernant les dimensions, les logiciels et d’autres informations sont également incluses.

J’ai déjà acheté un produit GRID, je peux donc parler à une autorité en ce qui concerne la qualité. D’après mon expérience, certaines des étiquettes peuvent être un peu “off” et bien que la plupart de celles de ce modèle semblent être correctes, il y a quelques bizarreries comme “FingerScanner” et certains phrasés de type ESL. La qualité des matériaux d’encadrement et de support est bonne, mais l’appareil monté peut présenter une certaine usure visible sur l’écran ou le boîtier arrière, et les composants eux-mêmes peuvent ne pas être tout à fait nivelés au laser – attendez-vous à quelques degrés de marge de manœuvre.

À l’heure actuelle, le Pixel GRID 2016 est en vente pour 30 $ de rabais. À 229 $, cela reste raisonnablement cher, et bien plus qu’un OG Pixel d’occasion, mais vous devrez faire tout cet étiquetage et vous encadrer pour le dupliquer. Si les lacunes potentielles telles que les bizarreries dans l’étiquetage et les diagrammes ne sont pas vraiment un problème, cela peut sembler plutôt cool sur votre mur d’une manière geek.