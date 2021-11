Faites gagner à Chelsea le 1/8 ou à la Juventus au 33/1 avec l’offre spéciale nouveaux clients de 888sport

Chelsea affronte la Juventus pour leur avant-dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions mardi soir à Stamford Bridge.

Chelsea a maintenu sa forme dominante avec une victoire sur Leicester samedi après-midi, mais aura besoin d’une victoire pour les aider à dominer leur groupe.

.

Romelu Lukaku a été blessé mais pourrait faire un retour cette semaine

888 Sport – Obtenez Chelsea pour gagner à 8/1 ou Juventus pour gagner à 33/1*

Chelsea n’a pas gagné contre les géants italiens dans la compétition européenne lors de ses quatre dernières tentatives.

La Juventus pourrait devenir la première équipe à enregistrer trois victoires consécutives contre les Bleus en Ligue des champions.

Chelsea lutte contre les équipes de Serie A et n’est sorti vainqueur qu’une seule fois lors de ses dix derniers matches.

Mais l’équipe de Thomas Tuchel sera impatiente de mettre cette forme derrière elle compte tenu de son style dominant cette saison, où elle n’a encaissé que quatre buts en Premier League après 13 matchs.

Le club de l’ouest de Londres a également marqué gratuitement malgré la blessure de son attaquant vedette Romelu Lukaku.

Cependant, Paulo Dybala de la Juventus a marqué trois fois en seulement deux apparitions et pourrait revenir de blessure contre l’équipe de Premier League demain soir.

Et vous pouvez soutenir Chelsea à 8/1 ou Juventus pour gagner à 33/1 ICI*.

Les parieurs doivent créer un compte auprès de 888sport avant de déposer 10 £ ou plus.

Les joueurs doivent utiliser le code promo suivant : 888ODDS pour pouvoir participer à cette offre.

Le pari maximum pour cette offre est de 5 £ et vos gains bonus seront payés en paris gratuits.

Si l’équipe que vous revenez gagner, les paris gratuits seront valables sur votre compte pendant 7 jours.

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Dépôt d’au moins 10 £/$/€ en utilisant le code promotionnel 888ODDS • Pariez jusqu’à 5 £/$/€ sur votre sélection à des cotes normales sur le marché régulier • Si votre sélection est gagnante, nous vous paierons au prix normal et tous les gains supplémentaires du prix amélioré annoncé vous seront payés en paris gratuits • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les mises des paris gratuits ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions s’appliquent aux retraits, aux méthodes de paiement et aux pays et aux conditions générales complètes s’appliquent

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

dernier

Cotes du manager de Man United: Poch favori pour remplacer Ole – Zidane et Rodgers en mix

Offre spéciale sur le prix de l’électricité

Obtenez Ronaldo pour marquer après la 75e minute à 9/2 avec Paddy Power

CHANCES ÉNORMES

Faites gagner Man City à 8/1 OU PSG à gagner à 33/1 avec 888sport

PARIER INTELLIGEMMENT

Smart Acca conseille Lewandowski, Zapata, Mane, Depay et Haller pour marquer en UCL

BOOST UCL

Obtenez Villarreal pour gagner à 16/1 OU Man United pour gagner à 11/1 avec 888sport special

OFFRE COURSE

Obtenez 70 £ de paris gratuits sur Betfair Exchange pour les courses de chevaux cette semaine