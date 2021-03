Faites gagner Dillian Whyte à un prix amélioré 6/1 ou Alexander Povetkin à 20/1

Dillian Whyte peut être soutenu pour battre Alexander Povetkin à 6/1 avec 888Sport samedi.

Et le bookmaker propose également un prix 20/1 amélioré sur Povetkin pour gagner le choc qui se déroule à Gibraltar samedi soir.

Dillian Whyte est le favori ce week-end lorsqu’il affronte Alexander Povetkin

888SPORT OBTENEZ WHYTE À 6/1 OU POVETKIN À 20/1 *

Whyte cherche à se venger après sa défaite au cinquième tour contre TKO en août de l’année dernière.

La revanche originale avait été fixée en novembre avant que Povetkin ne soit testé positif pour Covid, mais maintenant ils se retrouvent enfin dans le Rumble On The Rock.

Whyte est le favori 2/7 cette fois-ci, mais les nouveaux clients 888Sport peuvent le soutenir à 6/1 – CLAIM ICI *.

Alors que Povetkin est au prix de 5/2 et peut être soutenu à 20/1 – RÉCLAMER ICI *.

Pour bénéficier de l’offre, vous devez ouvrir un nouveau compte 888Sport et déposer un minimum de 10 £ avec le code promo 888ODDS.

Vous placez ensuite un pari maximum de 5 £ sur les cotes normales et les gains améliorés seront payés en paris gratuits.

Dillian Whyte a battu Alexander Povetkin au quatrième

Whyte a mis Povetkin à deux reprises au quatrième tour la dernière fois et est convaincu qu’il a le pouvoir de terminer le travail cette fois.

Whyte a déclaré à Sky Sports: «C’est un combattant de haut niveau. Il a eu 200 combats amateurs, tout gagnant, il a battu les meilleurs combattants.

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

DÉLICE DILLIAN

Povetkin vs Whyte 2 Offres de paris et paris gratuits: Obtenez 30/1 sur Whyte pour gagner

BET BOOST

Paris gratuits Grand National: Obtenez 40 £ en paris gratuits avec l’offre spéciale Betfair

30/1 BOOST

Francis Ngannou 30/1 pour battre Stipe Miocic via KO, TKO ou DQ à l’UFC 260

Meilleures cotes

Éliminatoires pour la Coupe du monde – Belgique, Hollande et Portugal

PROBABILITÉS MAJEURES

Offres de paris: Dustin Johnson disponible à 66/1 pour gagner The Masters 2021

BET BONUS

Paris gratuits et offres d’inscription: Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

«Mais je viens pour la guerre samedi soir. Je viens le blesser le plus vite possible. Je viens faire des dégâts.

«La dernière fois, je ne l’ai pas frappé correctement. Ils jetaient des coups de poing. Si j’atterris correctement sur n’importe quel poids lourd, je peux détruire quelqu’un.

«Je peux assommer n’importe quel homme sur cette planète. Je porte le pouvoir à deux mains. Vous m’avez vu assommer des gars qui ne sont généralement pas assommés.

«Povetkin est dur et résistant mais aussi très dangereux. Je sais ce que je dois faire.

* Conditions générales: Nouveaux clients uniquement • Pari maximum 5 £ • Dépôt de 10 £ en utilisant le code promotionnel • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt est disponible pour le retrait à tout temps. les retraits, les méthodes de paiement, les restrictions de pays et les conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé GamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org Images de drone du lieu pour le ‘Rumble on the Rock’ – Dillian Whyte vs Alexander Povetkin 2