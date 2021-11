Faites gagner l’Atalanta au 15/1 ou Man United au 12/1 avec 888sport

Manchester United affronte l’Atalanta pour leur match du Groupe F en Ligue des champions demain soir.

L’équipe de Serie A espère dépasser United qui est en tête du classement alors qu’elle occupe la troisième place et risque d’abandonner la compétition.

.

Ronaldo a encore une fois été le sauveur de United contre l’Atalanta la dernière fois

Man United pourrait continuer sur sa lancée du week-end après une victoire convaincante contre Tottenham 3-0 au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir.

Les Diables rouges sont en tête de leur groupe en Europe après que Cristiano Ronaldo les ait remarquablement sauvés à deux reprises de l’humiliation avec des buts en retard.

Le match entre ces deux équipes s’est terminé par un retour spectaculaire en deuxième mi-temps pour United après avoir perdu deux buts dans la première demi-heure.

Les buts de Marcus Rashford, Harry Maguire et un but tardif de Ronaldo ont scellé la victoire après une première mi-temps discutable.

United était également en difficulté dans la ligue à l’époque et avait besoin de la victoire pour renforcer sa confiance.

Cela a également été tiré une fois que leurs rivaux Liverpool les ont battus à domicile 5-0 il y a deux semaines, mais leur forme pourrait revenir après la victoire du week-end.

