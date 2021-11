Faites gagner Leicester à 33/1 OU 8/1 pour Chelsea avec l’offre de nouveau client 888 Sport

La Premier League revient ce week-end avec cet affrontement crucial entre Leicester et Chelsea au King Power Stadium samedi après-midi.

Chelsea a une excellente forme pour ce match car il mène la Premier League de trois points tandis que Leicester n’est qu’à deux points du top six.

Brendan Rodgers a eu raison de Thomas Tuchel lors de la dernière rencontre des deux équipes en finale de la FA Cup la saison dernière 888 SPORT – Faites gagner Leicester à 33/1 OU Chelsea 8/1 (pari maximum de 5 £)*

Chelsea reste en tête du classement avec trois points et sera après une autre victoire pour conserver cet avantage de points.

Leicester a connu des difficultés cette saison par rapport aux dernières années et est actuellement du mauvais côté du tableau.

Deux de leurs victoires se sont succédé en octobre, mais une défaite et un match nul depuis n’ont pas permis aux Foxes de viser le top six.

Mais l’équipe de Brendan Rodgers est invaincue lors de ses trois derniers matches de Premier League contre les Blues.

