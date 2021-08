Faites gagner les Bleus à 30/1 avec William Hill

in

Chelsea affronte Arsenal aux Emirats dans un énorme derby londonien ce week-end.

William Hill permet à de nouveaux clients de soutenir les Bleus pour remporter le derby de Londres à 30/1.

.

Thomas Tuchel semble prêt à donner un départ à Lukaku ce week-end

Chelsea a débuté sa saison avec une victoire 3-0 sur Crystal Palace tandis qu’Arsenal a subi une défaite frustrante 2-0 face au nouveau promu.

Vous pouvez soutenir Chelsea pour gagner au 30/1 ICI* (MOBILE UNIQUEMENT).

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill* en utilisant le code promotionnel « EPC30 ».

La mise maximale pour cette offre est de 1 £.

Et si les Bleus battent Arsenal les Emirats dimanche, vous serez payé en paris gratuits.

WILLIAM HILL : CHELSEA GAGNERA AU 30/1 (mobile uniquement)*

*Termes et conditions : 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPC30. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 17h00 le 19 août 2021 jusqu’à 16h30 le 22 août 2021. Max 1 £ pari au 30/1. Retours payés sous forme de 3 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue que avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a l’air avant le choc de Chelsea en Premier League