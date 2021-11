Faites gagner l’Irlande à 80/1 OU le Portugal à gagner à 8/1 avec le nouveau client spécial 888sport

Les éliminatoires de la Coupe du monde débutent ce soir avant une semaine chargée dans le football international avec l’Irlande accueillant le Portugal dans un affrontement vital.

Le Portugal est à un point de la Serbie dans le groupe A de ses éliminatoires et aura besoin d’une victoire contre l’Irlande ce soir dans sa quête pour terminer en tête du classement et éviter les barrages.

.

Cristiano Ronaldo a aidé le Portugal à revenir contre l’Irlande la dernière fois, sera-t-il à nouveau nécessaire ?

Le Portugal a devancé l’Irlande la dernière fois en septembre grâce à plus d’héroïsmes tardifs de Cristiano Ronaldo.

La star de Manchester United a marqué un doublé incluant le vainqueur à la 96e minute pour annuler le premier match de John Egan.

L’équipe portugaise est depuis en pleine forme mais doit encore échapper aux barrages en dépassant la Serbie qui est en tête du groupe après avoir joué un match supplémentaire.

L’Irlande, quant à elle, est inférieure au Luxembourg au classement avec seulement cinq points et une victoire en six matches à travers le continent.

Le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, a supervisé une séquence sans défaite dans la compétition et n’a encaissé que quatre buts.

L’Irlande était sur le point de voir les trois points mais a été contrecarrée à la fin du mois de septembre et espère voir les matches restants avec une rafale.

