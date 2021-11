Faites gagner Liverpool à 30/1 OU Arsenal à gagner à 100/1 avec la nouvelle offre client de William Hill

Liverpool affronte Arsenal à Anfield dans une énorme bataille de Premier League ce week-end alors que les deux équipes se battent pour entrer dans la course au titre.

William Hill a une énorme nouvelle offre client qui donnera aux parieurs la possibilité de faire gagner Liverpool à 30/1 ou Arsenal à gagner à 100/1.

Klopp et Arteta s’affrontent ce week-end dans un grand affrontement en Premier League

William Hill – Faites gagner Liverpool à 30/1 OU Arsenal à gagner à 100/1*

Liverpool a remporté ses cinq derniers matches de championnat à domicile contre les Gunners, marquant au moins trois buts à chaque victoire.

Depuis que Jurgen Klopp a pris les rênes de Liverpool, Arsenal n’a remporté qu’un seul des 11 matchs de Premier League contre les Reds.

L’équipe de Mikel Arteta a commencé la saison avec une mauvaise série de matchs qui les a maintenus dans la moitié inférieure du tableau.

Mais ils sont désormais sur la plus longue série d’invincibilités de toutes les équipes de Premier League avec six victoires et deux nuls.

Mohamed Salah a été directement impliqué dans neuf buts en neuf matches de championnat contre Arsenal avec sept buts et deux passes décisives.

Comment réclamer

REJOINDRE

Inscrivez-vous en vous assurant d’utiliser EPL30 ou EPA100 dans la section Code promotionnelPARI

Ajoutez Liverpool ou Arsenal pour gagner sur le prix du marché régulier au coupon de pari et placez un pari de 1 £AVOIR

Si votre pari est gagnant, nous paierons 3 x 10 £ ou 5 x 20 £ de paris gratuits (valeur totale de 30 £ ou 100 £)

