Faites gagner Liverpool à 6/1 OU 40/1 pour Arsenal avec la nouvelle offre client 888 Sport

La Premier League revient ce week-end avec ce match nul classique entre Liverpool et Arsenal à Anfield samedi soir.

Liverpool a un excellent bilan contre Arsenal ces dernières années, mais a également eu du mal à les battre récemment lors de matches de grande coupe.

Klopp et Arteta s'affrontent ce week-end dans un grand affrontement en Premier League

Liverpool accueille Arsenal dans ce qui s’annonce comme un match passionnant qui est devenu une véritable rivalité au fil des ans.

Arsenal n’est plus qu’à deux points des Reds à la cinquième place, une victoire de chaque côté créera un écart entre eux et les équipes en dessous d’eux alors que la course aux places européennes s’intensifie vraiment.

De nombreux clubs attendent au milieu du tableau, prêts à sauter sur toute erreur de ces clubs, car seuls deux points séparent la sixième et la 12e place.

Liverpool a remporté ses cinq derniers matches de Premier League à domicile contre Arsenal, marquant au moins trois buts à chaque victoire.

Mais Arsenal a connu un revirement après son mauvais début de saison et est entré dans ce match en pleine forme.



