Faites gagner plus d’argent ! Voici comment obtenir plus sur le solde du compte d’épargne

L’argent sur votre compte d’épargne bancaire ne rapporte pratiquement aucun intérêt. En effet, pour la plupart des grandes banques, les taux d’intérêt des comptes d’épargne se situent entre 2,7 et 4 pour cent, bien qu’ils puissent différer selon le montant. Certaines banques offrent des taux d’intérêt plus élevés sur les comptes d’épargne, jusqu’à 6 % sur l’épargne, à condition que vous y conserviez un montant plus élevé.

Le plus grand avantage des fonds déposés sur un compte d’épargne est la liquidité qu’il fournit au moment du besoin. Mais que se passe-t-il si vous souhaitez transférer des fonds d’un compte d’épargne vers des dépôts bancaires tout en conservant l’accès en cas de besoin ?

La solution consiste à ouvrir un compte de transfert dans une banque, qui offre essentiellement un taux d’intérêt plus élevé qu’un compte d’épargne tout en gardant les fonds liquides. Dans un compte de transfert, vous gagnez le taux d’intérêt des FD et obtenez des liquidités comme celles d’un compte d’épargne. « Dans un compte de transfert, lorsque le solde de votre compte d’épargne dépasse un certain seuil, l’argent excédentaire est placé dans un FD. Cela garantit que l’argent ne reste pas inactif sur le compte d’épargne alors qu’il pourrait rapporter des taux d’intérêt plus élevés », explique Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com.

En termes plus simples, voici comment fonctionne un compte de transfert – Si vous avez Rs 1,2 lakh sur un compte d’épargne, vous pouvez conserver Rs 20 000 sur un compte d’épargne et déplacer le solde de Rs 1 lakh en tant que FD. Si vous avez besoin d’un montant supérieur à 20 000 Rs, vous pouvez accéder à l’argent de FD sans perdre les intérêts sur le montant du solde.

Toutes les banques peuvent ne pas proposer ces comptes à leurs clients et même celles qui les proposent peuvent y être associées à des conditions spécifiques. « La plupart des banques ont un produit de compte d’épargne à balayage automatique auquel les clients peuvent opter. Cependant, chaque banque structure les comptes à balayage automatique différemment et a des conditions générales différentes associées à ces produits », explique Shetty.

Comment ils diffèrent

Deux choses importantes que vous devez surveiller lors de l’ouverture d’un compte de transfert auprès des banques sont le solde moyen minimum et la limite de seuil. « Différentes banques ont des structures différentes pour leur installation de balayage automatique. Par exemple, une banque peut fixer le solde moyen minimum (MAB) à 25 000 roupies, tandis qu’une autre peut le fixer à 50 000 roupies. Pourtant, une autre banque peut vous permettre de définir le solde moyen minimum au-delà duquel l’argent de votre compte SB serait transféré vers un FD. La limite de seuil de la FD peut également être fixée par la banque », explique Shetty.

Tout cela peut ne pas fonctionner pour vous pour diverses raisons. Par exemple, une banque peut fixer le MAB à 40 000 Rs et le seuil FD à 10 000 Rs. Ainsi, si vous avez 100 000 Rs sur votre compte SB, les 60 000 Rs seront automatiquement transférés dans 6 FD de 10 000 Rs chacun. Lorsque vous retirez de l’argent, les fonds du compte d’épargne sont utilisés. Si vous n’avez pas suffisamment de fonds sur votre compte d’épargne, le déficit sera comblé par des retraits de votre FD », informe Shetty.

Attentions

Les comptes de transfert peuvent ne pas fonctionner de manière plus avantageuse dans tous les cas. « Si vous effectuez fréquemment des retraits sur le FD, vous perdrez des intérêts, quel que soit le montant que vous mettez sur le compte. En effet, les intérêts sont calculés en tenant compte du nombre de jours où le FD était avec la banque. Ainsi si la durée du FD était d’un an, mais que vous avez retiré une somme dans les 45 jours, alors les intérêts applicables ne seront que de 45 jours.

De plus, si vous ne gardez pas l’argent pendant au moins 30 jours, la plupart des banques offriront un intérêt beaucoup plus bas sur les FD. Cela signifie qu’il n’est avantageux pour vous d’opter pour un FD que si votre durée est supérieure à 30 jours. Sinon, vous êtes mieux avec un compte d’épargne », suggère Shetty.

