Faites gagner Watford au 20/1 OU West Ham au 10/1 avec le nouveau client spécial 888Sport

Watford accueille West Ham pour son affrontement en Premier League cet après-midi à Vicarage Road.

888Sport offre des cotes énormes de chaque côté pour gagner le match le jour même pour les nouveaux parieurs.

.

West Ham est actuellement sur une séquence de trois matchs sans victoire après avoir perdu les deux derniers contre Southampton et Arsenal

888Sport – Watford 50/1 contre West Ham 6/1 (pari maximum de 5 £)*

West Ham s’est effondré au classement après son match nul décevant contre Burnley à la mi-décembre.

Les Hammers ont ensuite poursuivi avec une défaite difficile à l’extérieur à Arsenal exagérée avec un expulsion de Vladimir Coufal en seconde période.

Pour aggraver les choses pour l’équipe de David Moyes, ils ont été stupéfaits le lendemain de Noël alors que Southampton a continué à se battre pour finalement gagner 3-2 au stade de Londres.

Watford est également dans une situation difficile, perdant ses quatre derniers matchs de Premier League, mais ils n’ont pas non plus joué depuis le 10 décembre en raison de reports à Noël.

Comment réclamer l’offre REJOIGNEZ-NOUS : Ouvrez un compte et déposez au moins 10 £/$/€ en utilisant le code promotionnel 888ODDSBET : jusqu’à 5 £/$/€ sur votre sélection à des cotes normales sur le marché régulier gagner + gains supplémentaires de l’amélioration crédités en tant que paris gratuits

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Dépôt d’au moins 10 £/$/€ en utilisant le code promotionnel 888ODDS • Pariez jusqu’à 5 £/$/€ sur votre sélection à des cotes normales sur le marché régulier • Si votre sélection est gagnante, nous vous paierons au prix normal et tous les gains supplémentaires du prix amélioré annoncé vous seront payés en paris gratuits • Les paris gratuits sont accordés dans les 72 heures et expirent après 7 jours • Les mises des paris gratuits ne sont pas incluses dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Restrictions s’appliquent aux retraits, aux méthodes de paiement et aux pays et aux conditions générales complètes s’appliquent

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

CHANCES ÉNORMES

Obtenez Leicester pour remporter le choc de Premier League à 50/1 OU Liverpool 6/1 avec 888Sport

APERÇU

Conseils de paris sur la Premier League : buts pour Salah, Lukaku, Sterling, Jesus et Ronaldo

OFFRE ÉNORME

Pariez 10 £ Obtenez 40 £ de paris gratuits sur l’action de la Premier League cette semaine avec 888Sport

BONUS DE PARI

Paris gratuits et offres de Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

BOOST DE PARI

Obtenez 50 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ avec le nouveau client William Hill spécial

D’ÉNORMES ACCROCHAGES

Obtenez 40 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine