Faites jusqu’à 4% par mois de profit passif sur votre Bitcoin ⋆ Crypto new media

Nous assistons actuellement à une course haussière de la cryptographie et les prix du Bitcoin montent en flèche, alors que devez-vous faire avec votre capital cryptographique pour tirer le meilleur parti de la reprise ?

De nombreux commerçants se tournent maintenant vers l’arbitrage cryptographique, une forme d’investissement cryptographique qui vous permet de sécuriser vos bénéfices de la tendance à la hausse du marché tout en vous assurant que si le marché s’effondre soudainement, vous ne perdrez pas instantanément tous vos gains récents.

Le nom le plus connu dans le domaine de l’arbitrage crypto est probablement ArbiSmart. Le projet d’arbitrage de cryptographie entièrement automatisé et sous licence de l’UE est de plus en plus reconnu en raison de la croissance rapide de la communauté et de la valeur montante de son jeton natif RBIS, qui, selon les analystes, atteindra quarante fois sa valeur actuelle d’ici 2023 !

Avantage stratégique dans un marché haussier ou baissier

Une stratégie à faible risque avec des résultats fiables, l’arbitrage cryptographique, ne vous oblige pas à faire des prédictions sur la direction que prendra le marché très volatil de la cryptographie. Au lieu de cela, il gagne de l’argent en profitant de brefs cas où une pièce est disponible à des prix différents en même temps à travers les échanges. L’arbitrage cryptographique est effectué en achetant la pièce sur la bourse où le prix est le plus bas, puis en la vendant sur la bourse où le prix est le plus élevé avant la fermeture de la fenêtre et la disparition de la disparité de prix.

Quelle que soit l’évolution du marché, vous continuerez à obtenir un retour sur investissement constant, ce qui fait d’ArbiSmart la couverture parfaite. Si les prix s’effondrent à nouveau, des différences de prix temporaires continueront à se produire avec la même régularité, générant des rendements mensuels et annuels généreux et cohérents.

ArbiSmart est une plateforme de crypto-arbitrage entièrement automatisée et sous licence européenne. Un algorithme scanne des centaines de crypto-monnaies sur 35 échanges 24h/24 et 7j/7 pour trouver des différences de prix temporaires à exploiter. Il vous suffit de vous inscrire, de déposer des fonds, puis la plateforme prend le relais. Il convertit votre fiat ou crypto en RBIS, le jeton natif, et l’utilise pour exécuter simultanément un énorme volume de transactions, pour des bénéfices pouvant atteindre 45% par an.

Le montant exact que vous gagnerez grâce à l’arbitrage cryptographique est indiqué dans le tableau de rendement ArbiSmart. La somme est basée sur la taille de votre dépôt, avec des bénéfices passifs allant de 0,9 % à 3,75 % par mois (10,8 % à 45 % par an), avec des intérêts composés s’ajoutant à votre résultat net.

Vous gagnerez également de l’argent grâce à l’appréciation du jeton RBIS, qui a déjà plus que quadruplé en valeur et devrait augmenter de 2 000% d’ici la fin de 2021.

Ensuite, si vous choisissez de conserver vos fonds sur un compte fermé, qui est verrouillé pendant une période prédéterminée, vous pouvez gagner jusqu’à 1% par jour en bénéfices passifs supplémentaires.

Facteurs ayant une incidence sur le prix futur du RBIS

Au cours des deux années qui ont suivi son introduction, le jeton RBIS a augmenté de 520% ​​en valeur et son prix suit une trajectoire ascendante constante. Il a non seulement un solide dossier de succès, mais il connaît également une croissance exceptionnelle. En 2020, ArbiSmart a connu une croissance de 150 %, et depuis lors, le projet a gagné en popularité, avec une augmentation rapide et constante de l’acquisition de clients. Pourtant, alors que la demande ne cesse de croître, l’offre est toujours limitée à 450 millions de RBIS.

La feuille de route de développement d’ArbiSmart est également un excellent indicateur de la croissance future. Jusqu’à présent en 2021, l’équipe de développement a mis en œuvre des mises à niveau majeures de l’infrastructure, d’autres à venir aux troisième et quatrième trimestres. En outre, au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2022, une série de nouveaux utilitaires sont ajoutés pour le jeton RBIS, notamment un portefeuille portant intérêt, une application mobile, une carte de crédit crypto et un programme d’agriculture de rendement.

Un autre facteur ayant une incidence sur la valeur future du jeton est le fait qu’il sera coté au quatrième trimestre 2021. À ce stade, l’utilisation de l’un de ces utilitaires RBIS nécessitera l’achat du jeton sur un échange, ce qui est susceptible d’avoir un autre effet positif. incidence sur le prix.

Clairement, si vous souhaitez profiter de la récente hausse des prix de la cryptographie, RBIS offre une excellente opportunité d’investissement. Il vous permet d’augmenter vos bénéfices, même si le marché subit soudainement une autre plongée, avec un jeton qui, selon toutes les indications, est en passe d’augmenter considérablement en valeur au cours des prochains mois à mesure qu’il entre sur les bourses et gagne des utilités supplémentaires. Ne manquez pas la fenêtre RBIS. Acheter maintenant.

