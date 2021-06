Faites le bon choix : comment faire les bons choix

Les gens doivent tenir compte des particularités d’une situation donnée avant de décider si elle mérite de suivre une règle ou de faire une exception. (Image représentative)

Par Aruna Sankaranarayanan

Alors que l’Inde est dévastée face à la deuxième vague de Covid, de nombreuses entreprises se sont mobilisées pour offrir leur soutien aux familles des membres du personnel qui meurent du virus redouté. De l’indemnisation de l’intégralité du salaire du défunt pendant un nombre fixe d’années à l’éducation de ses enfants en passant par le paiement des frais médicaux, de nombreuses entreprises ont fait preuve de compassion. Bien que ces avantages pèseront sur leurs résultats, d’autant plus que les entreprises ont également été touchées par la pandémie, tout le monde applaudit ces actions car elles révèlent une « sagesse pratique ». Même dans l’espace concurrentiel et acharné des entreprises, il y a des moments où des réponses humaines et justes éclipsent le calcul froid des bilans et des dividendes des actionnaires.

Dans leur livre, Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing, les psychologues Barry Schwartz et Kenneth Sharpe soutiennent qu’une bonne prise de décision implique souvent l’exercice de la sagesse. Par exemple, comment les médecins devraient-ils décider entre faire preuve d’empathie envers leurs patients tout en maintenant une distance clinique pour poser un diagnostic précis ? De même, comment les enseignants équilibrent-ils les pressions curriculaires tout en assurant l’engagement des élèves ? Les auteurs postulent que l’ancien philosophe grec, Aristote, a reconnu que ces actes quotidiens consistant à trouver un équilibre entre deux exigences également pressantes impliquent une sagesse pratique. Contrairement à la croyance populaire, la sagesse n’est pas du ressort exclusif des textes et traités philosophiques, mais est souvent requise par les gens ordinaires pour naviguer parmi les nombreux choix auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne.

Schwartz et Sharpe affirment que pour agir avec sagesse, nous devons nous rappeler les objectifs appropriés pour une activité spécifique. La sagesse pratique est donc une « compétence morale » qui nous aide à naviguer dans les pressions souvent complexes et conflictuelles de la vie. Comme d’autres compétences, la sagesse pratique s’acquiert avec le bon type d’expérience. De plus, les règles et les lignes directrices ne peuvent servir de substitut à la sagesse pratique. Les gens doivent tenir compte des particularités d’une situation donnée avant de décider si elle mérite de suivre une règle ou de faire une exception.

Les auteurs croient que la délibération et le discernement sont nécessaires pour faire preuve de sagesse pratique. Tout d’abord, une personne doit délibérer sur les différents choix qu’elle a, puis choisir celle qui est moralement appropriée dans un contexte donné. La délibération ne consiste pas simplement à énumérer les avantages et les inconvénients de chaque choix ; il s’agit plutôt, dans certains cas, de regarder une situation à travers une lentille particulière. De plus, nous devons déterminer le meilleur plan d’action dans un contexte donné. Les auteurs racontent l’anecdote de Luke, qui a été documentée pour la première fois par la psychologue Amy Wrzesniewski et ses collègues, qui illustre ces deux capacités.

Luke a travaillé comme gardien d’hôpital; son travail consistait à nettoyer les salles, les espaces communs et les toilettes. Un jour, il nettoya la chambre d’un jeune patient comateux alors que le père du garçon était sorti fumer une cigarette. Lorsque le père est revenu, il a rencontré Luke dans le couloir et l’a accusé de ne pas nettoyer la chambre de son fils. Alors que la première réaction de Luke a été de se défendre en disant qu’il venait de nettoyer la pièce, quelque chose l’a empêché de se disputer avec l’homme. Luke savait que le fils de l’homme était paralysé et était dans le coma depuis des mois, sans aucun signe d’amélioration. Ainsi, au lieu de contredire le père ou de faire remonter le problème à son patron, Luke a choisi de simplement nettoyer à nouveau la pièce.

Lorsqu’il a dû délibérer sur sa ligne de conduite, Luke a décidé d’encadrer la situation autour de ses responsabilités professionnelles qu’il a définies comme étant la prestation de soins aux patients par opposition aux tâches de nettoyage et d’entretien ménager qui étaient énumérées dans sa description de poste. De plus, il a pu apaiser ses propres besoins d’honnêteté et de justice à la lumière de la souffrance du patient et de son père. Selon Schwartz et Sharpe, Luke a fait preuve d’une « imagination morale » dans laquelle il a pu voir la situation du point de vue de son client. Ainsi, l’empathie, qui comporte à la fois des composantes cognitives et émotionnelles, fait partie intégrante de la sagesse pratique.

Alors que les individus et les organisations peuvent suivre des règles pour guider le comportement la plupart du temps, il existe des cas où les règles doivent être enfreintes. S’il y a trop de règles ou une rigidité dans leur mise en œuvre, les règles peuvent être à la fois lourdes et contre-productives. Savoir quand des exceptions doivent être faites implique de comprendre les particularités de chaque situation. Ainsi, que vous soyez un parent essayant d’élever des enfants, un conjoint essayant de faire fonctionner un mariage, un patron essayant de motiver ses subordonnés ou un collègue essayant de travailler avec des coéquipiers, chaque relation est régie par certaines règles ou principes de conduite pour maintenir la civilité. et la productivité. Pourtant, nous devons souvent contourner une règle, faire une exception ou essayer d’équilibrer celles qui sont contradictoires en tenant compte de facteurs contextuels. De même, les médecins, avocats, enseignants, conseillers, pompiers et pilotes chevronnés doivent peser une multitude de facteurs avant de se concentrer sur une ligne de conduite adaptée à une situation ou à un cas spécifique. Enfin, Schwartz et Sharpe nous rappellent que la sagesse pratique va au-delà de l’identification de la bonne chose à faire pour agir réellement sur nos motivations.

(Le prochain livre du chroniqueur sera publié par Rupa Publications.)

