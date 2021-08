Faites-le dès maintenant pour obtenir vos contrôles de relance mensuels plus rapidement • .

in

L’IRS a partagé une mise à jour importante ces derniers jours que toute personne recevant actuellement des chèques de relance mensuels de l’agence fiscale voudra certainement savoir. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité ajoutée au portail du crédit d’impôt pour enfants sur le site Web de l’IRS. Une fonctionnalité qui permet aux destinataires de recevoir leurs nouvelles mensualités beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’auraient pu autrement.

Soit dit en passant, cette mise à jour est pertinente pour ceux d’entre vous qui ont reçu les paiements du crédit d’impôt pour enfants. Les chèques mensuels comprennent quelques centaines de dollars pour chaque enfant éligible de votre ménage, et ils continueront à arriver jusqu’à la mi-décembre. La grande majorité des bénéficiaires reçoivent ces chèques sous forme de dépôts électroniques directs dans leurs comptes bancaires. Mais de nombreuses personnes les reçoivent également sous forme de chèques papier par la poste.

L’IRS met à jour le portail du crédit d’impôt pour enfants

Essentiellement, cette mise à jour du portail facilite grandement la mise à jour de votre adresse. Ce qui permet un flux plus fluide des contrôles de relance et garantit une livraison ininterrompue. Rendez-vous sur le site Web de l’IRS pour lire la mise à jour dans son intégralité. Il explique, en partie : « L’Internal Revenue Service a lancé une nouvelle fonctionnalité permettant à toute famille recevant des paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants de mettre à jour rapidement et facilement son adresse postale à l’aide du portail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants.

“Cette fonctionnalité aidera toute famille qui choisit de recevoir son paiement par chèque papier à éviter les retards d’envoi ou même le retour d’un chèque comme non distribuable.”

En passant, voici un rappel de l’état d’avancement du processus de crédit d’impôt pour enfants. Jusqu’à présent, deux de ces chèques mensuels ont été envoyés. Un en juillet, ainsi qu’un autre plus tôt ce mois-ci. Le prochain chèque est prévu pour sortir trois semaines à partir du mercredi 15 septembre. Et puis il y en aura trois derniers après cela.

L’horloge tourne

Une chose qu’il est important de noter à propos de cette mise à jour du portail du crédit d’impôt pour enfants est qu’il y a un élément de temps impliqué. Pour que votre modification prenne effet pour le chèque émis en septembre, vous devez apporter vos modifications avant minuit, heure de l’Est, le lundi 30 août. Si vous faites cela, votre chèque de crédit d’impôt pour enfants du 15 septembre devrait être prêt.

“Les familles peuvent toujours apporter des modifications après cette date”, indique l’IRS, “mais leur demande ne sera effective qu’au prochain paiement mensuel prévu”.

De plus, l’IRS a également décidé de partager quelques autres points sans rapport avec cette mise à jour. L’une est que l’agence fiscale enverra par la poste un résumé de fin d’année (lettre 6419) auquel les contribuables devraient faire attention. S’ils ont reçu les chèques du crédit d’impôt pour enfants, bien sûr. Ce qui, encore une fois, est une raison de plus pour laquelle il est important d’avoir la bonne adresse dans le dossier de l’agence fiscale.

Les familles auront besoin de la lettre 6419 pour remplir avec précision leur déclaration de revenus fédérale de 2021 l’année prochaine. “C’est important car, pour la plupart des familles, les avances qu’elles reçoivent en 2021 ne couvrent que la moitié du crédit total”, a déclaré l’IRS. « Ils réclameront la partie restante sur leur déclaration de revenus 2021. »