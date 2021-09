Faites-le maintenant pour éliminer tout le stress des précommandes de l’iPhone 13 vendredi

in

Précommander un nouvel iPhone le jour du lancement est souvent aussi excitant que frustrant. Apple n’a jamais rendu la précommande de ses derniers produits particulièrement simple, mais cela semble changer cette année. Les précommandes de l’iPhone 13 ouvrent officiellement à 5 h 00 PT / 8 h 00 HE le vendredi 17 septembre, mais vous pouvez faire une grande partie du travail de préparation dès maintenant. Accédez à la boutique en ligne d’Apple, cliquez sur « Préparez-vous » sous le modèle d’iPhone 13 que vous souhaitez, puis suivez les étapes habituelles pour précommander un iPhone. Lorsque vous vous reconnecterez à Apple.com le vendredi matin, il vous suffira de terminer votre commande.

Une mise en garde très importante : vous ne pouvez préparer vos précommandes pour iPhone 13 que jusqu’à jeudi soir à 21 h 00 PT / 00 h 00 HE. Si vous ne verrouillez pas les détails de votre commande avant minuit sur la côte Est, vous devrez attendre vendredi matin pour vous précipiter pour une précommande.

Les précommandes de l’iPhone 13 s’ouvrent à 8 h 00 HE vendredi

Apple est même allé jusqu’à publier un communiqué de presse décrivant le processus de précommande simplifié : « Apple permet aux clients de se préparer plus facilement que jamais pour les précommandes d’iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 et iPhone 13 mini. D’ici à ce soir à 21 h HAP, les clients peuvent avoir une longueur d’avance sur les précommandes en choisissant leur modèle d’iPhone 13, en sélectionnant leur mode de paiement et en laissant le produit dans leur panier, de sorte qu’ils ne soient qu’à un clic une fois les précommandes ouvertes.

Dans cette même version, Apple note qu’il existe de nouvelles façons de payer mensuellement un iPhone. Vous pouvez également ajouter une carte Apple comme mode de paiement et obtenir une remise en argent de 3 %. Vous obtiendrez une remise en argent, que vous choisissiez de payer l’iPhone 13 en une seule fois ou par versements mensuels.

Le moyen le plus simple d’économiser de l’argent sur un nouvel iPhone de la boutique en ligne d’Apple consiste à l’échanger. Apple dit que les clients peuvent économiser jusqu’à 1 000 $ sur un iPhone 13 Pro ou un iPhone 13 Pro Max en échangeant un ancien appareil. Si vous vous rendez dans un Apple Store, vous recevrez un crédit instantané pour un achat ou une carte-cadeau Apple. Si vous échangez un appareil depuis chez vous, Apple vous enverra un kit d’échange prépayé pour l’emballer. Mais n’oubliez pas de chercher pour voir si vous pouvez en obtenir plus pour votre appareil ailleurs.

Si tout se passe en conséquence, cela pourrait être l’un des lancements d’iPhone les moins stressants. Une fois de plus, les précommandes de l’iPhone 13 s’ouvrent officiellement à 5 h 00 PT / 8 h 00 HE le vendredi 17 septembre. Les modèles d’iPhone 13 arriveront dans les magasins et seront livrés aux clients à partir du vendredi 24 septembre.