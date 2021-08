Faites le plein d’actions NIO alors qu’elles se négocient toujours à prix réduit

Ni la pandémie ni la pénurie de puces n’ont pu ralentir la dynamique de croissance de l’industrie des véhicules électriques. Les fabricants de véhicules électriques se développent rapidement et prennent des mesures énergiques pour s’emparer d’une plus grande part du marché. L’un des noms les plus attractifs du secteur est Nio (NYSE :NIO).

Source : xiaorui / Shutterstock.com

Nio tire à plein régime, et. bien que l’un de ses véhicules électriques ait été impliqué dans un accident mortel récent et très médiatisé, l’entreprise a réussi à limiter les dommages et à se concentrer à nouveau sur la croissance. L’action NIO a plongé après la nouvelle de l’accident mais s’est récemment rétablie.

Se négociant à près de 39 $ aujourd’hui, l’action Nio est loin de son plus haut de 52 semaines à 66 $, mais elle a le potentiel de dépasser bientôt 50 $. Beaucoup de choses jouent en faveur de l’entreprise, donc le stock devrait grimper plus haut.

Je pense que les bons résultats du constructeur automobile au deuxième trimestre et son application auront des impacts positifs sur le titre à court terme. Examinons le cas pour investir dans les actions NIO.

Limiter les dégâts

Pour tenter de contrôler les dommages causés à Nio par l’accident mortel, la société a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée Examen pilote à son application. Concrètement, il oblige les conducteurs de ses véhicules électriques à faire un test sur l’application. L’application propose une vidéo de six minutes qui présente les fonctionnalités de conduite assistée des véhicules électriques. Il note que le système ne fournit pas une conduite vraiment autonome et que le propriétaire doit répondre à dix questions de quiz sur l’application.

La vidéo indique que les conducteurs doivent garder le contrôle de leurs véhicules lorsqu’ils utilisent des fonctions de conduite assistée. L’ajout de l’examen de pilote à l’application est une décision intelligente et opportune de la part de l’entreprise.

Nio n’a pas mis trop de temps à répondre aux inquiétudes concernant la sécurité de ses voitures. Cela montre que l’entreprise est engagée envers la sécurité des conducteurs et prend les bonnes mesures pour maintenir sa solide réputation dans l’industrie des véhicules électriques. En ce qui concerne les problèmes de sécurité, Nio n’est pas seul ; même Tesla (NASDAQ :TSLA) a fait face à des inquiétudes quant à la sécurité de ses modèles dans le passé.

Fondamentaux solides

Nio a récemment publié des bénéfices au deuxième trimestre supérieurs aux estimations moyennes des analystes. Son chiffre d’affaires a grimpé de 127% d’une année sur l’autre et sa perte par action s’est élevée à 6 cents, tandis que son bénéfice brut était de 243 millions de dollars, ce qui n’est pas une mince affaire.

Les investisseurs regardent toujours les fondamentaux d’une entreprise, et Nio est fort dans ce domaine. Au 30 juin, la société disposait d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 7,5 milliards de dollars. Les dépenses de recherche et développement de Nio ont grimpé de 62 % en glissement annuel pour atteindre 136 millions de dollars. L’augmentation des dépenses de R&D a été attribuée aux coûts de développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits.

La société avait déjà battu les prévisions moyennes de livraison de véhicules au deuxième trimestre des analystes. Il a livré un total de 21 896 véhicules au deuxième trimestre, ce qui le laisse sur le point d’enregistrer de solides revenus au troisième trimestre.

Pour le troisième trimestre, la société prévoit de livrer entre 23 000 et 25 000 véhicules électriques et de générer des revenus de 1,380 à 1,491 milliard de dollars. Compte tenu des taux de croissance récents de la société, je pense qu’elle sera en mesure de respecter ses prévisions pour le troisième trimestre.

Le résultat sur NIO Stock

Dans l’ensemble, le stock NIO est un excellent jeu EV. Fondamentalement, l’entreprise est solide et dispose de suffisamment de liquidités pour investir dans la R&D. Il y a une forte demande pour son produit, et son marché est énorme.

Les résultats impressionnants du deuxième trimestre prouvent que l’entreprise est solide et montrent qu’elle a le potentiel de développer ses opérations dans les années à venir. Nio pourrait être l’un des meilleurs fabricants de véhicules électriques de la décennie.

Chaque baisse des actions NIO est une bonne occasion d’acheter les actions. À son niveau actuel, l’action NIO se négocie avec une décote et mérite d’être ajoutée à votre portefeuille.

A la date de publication, Vandita Jadeja n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.