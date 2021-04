Faites le saut vers un téléviseur Samsung QLED avec cette offre: 50 “de taille et 555 € de prix | Technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que pratiquement tous les foyers disposent déjà d’un téléviseur 4K, tous les téléviseurs intelligents ne sont pas identiques. Le panneau est l’une des principales différences et il est courant que les QLED soient beaucoup plus chers, mais pas toujours.

Depuis plusieurs années maintenant, le prix des téléviseurs 4K de toutes sortes ne cesse de baisser, en particulier les modèles de taille plus compacte, avec 43 pouces de diagonale. À partir de là, les prix commencent à augmenter, bien que ce soit encore beaucoup moins cher qu’il ne l’était il y a 3-4 ans.

Ayant dit cela, les modèles avec panneaux QLED et surtout OLED tirent leur prix, et c’est qu’ils offrent une qualité d’affichage bien meilleure que celle d’un panneau conventionnel. Heureusement, de plus en plus de modèles abordables commencent à apparaître, et en ce moment, il y en a un particulièrement remarquable.

Il est vendu par Ebay, il est de Samsung et il coûte 555 euros. Il s’agit du Samsung QE50Q60T et la livraison est gratuite depuis l’Espagne et partout en Espagne.

Avec un panneau QLED de 50 pouces, ce téléviseur Samsung est parfait pour profiter pleinement de la couleur dans vos films et séries, et maintenant beaucoup moins cher que la normale.

C’est un nouveau produit, tout neuf et une garantie de deux ans, comme établi par la loi pour les produits vendus en Espagne. Le vendeur a d’excellentes notes sur Ebay, avec 98,6% de commentaires positifs après plus de 4000 avis.

Ce sont de bonnes conditions, puisque comme vous pouvez le voir sur Amazon, un téléviseur QLED de seulement 43 pouces coûterait plus ou moins le même prix.

Avec Alexa et un panneau riche en couleurs, notamment en noir

L’une des raisons pour lesquelles les panneaux QLED sont si bien accueillis par les utilisateurs (et pourquoi le prix est un peu plus cher) est le qualité de la couleur noire. Dans d’autres panneaux, ce sont toujours des pixels qui «simulent» le noir, mais restent allumés.

Avec QLED, le pixel est désactivé pour refléter le noir et cela le rend beaucoup plus profond et que le noir et la couleur contrastent beaucoup plus.

Ce modèle particulier, il a également Alexa comme assistant virtuel, vous pouvez donc le gérer sans utiliser la télécommande, juste avec des commandes vocales pour l’allumer et l’éteindre ainsi que pour changer de série ou augmenter et baisser le volume.

Cela offre beaucoup de commodité et c’est pourquoi de plus en plus de téléviseurs intègrent des assistants virtuels d’une manière ou d’une autre.

Tizen comme système d’exploitation

Pratiquement tous les modèles de Samsung Smart TV, y compris celui-ci, sont déjà équipés du propre système d’exploitation de Samsung, Tizen OS. Il contient pratiquement toutes les applications nécessaires au quotidien, telles que YouTube, DAZN, Samsung ou Movistar +.

De plus, tant par catalogue que par la fluidité du système, il a peu à envier aux modèles les plus complets du secteur.

