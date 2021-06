Faites le saut vers votre premier téléviseur OLED le Prime Day : ce modèle LG tombe à un niveau record | La technologie

Profitez des jours de réduction Prime Day pour changer votre téléviseur à la maison pour une Smart TV avec technologie OLED. Ce modèle LG a un prix d’aubaine.

Cette période de l’année, il y a de très bonnes affaires pour les téléviseurs, surtout le Prime Day. Vous pouvez obtenir des écrans comme celui-ci à partir de LG 55 pouces avec de très bonnes prestations à un prix très difficile à trouver le reste de l’année.

Si vous envisagez de rénover votre centre de divertissement à domicile avec un téléviseur intelligent avec une bonne qualité d’image comme celui offert par le Technologie OLED, est votre moment. Jeux vidéo, séries et films avec une résolution Ultra HD 4K à seulement 979 euros.

Acheter LG OLED 55″

Cette offre Amazon implique un 27% de réduction, c’est-à-dire que vous pouvez économiser plus de 300 euros sur l’achat. Bien entendu, la livraison à domicile est gratuite et la livraison express peut être demandée avec Amazon Prime.

Comme il s’agit d’une offre Prime Day, vous n’avez pas beaucoup de temps pour y penser, puisque la vente se termine dans une journée. N’oubliez pas que pour accéder à ces produits, vous devez vous inscrire à Amazon Prime. C’est un service qui sera totalement gratuit pendant 30 jours et que vous pouvez annuler quand vous le souhaitez.

Le LG OLED55BX6LA est un téléviseur de 55 pouces, parfait pour transformer de grands espaces en un mini cinéma où vous pourrez profiter avec toute la famille à un Résolution Ultra HD 4K. Il propose des films, séries et documentaires avec une très haute qualité d’image et est compatible avec la plupart des formats HDR (HDR Dolby Vision, Technicolor et HDR10), caractéristique des téléviseurs haut de gamme.

Pour améliorer encore la qualité de votre film, comptez sur le programme Mode cinéaste avec lequel le processeur ajuste l’image en désactivant l’interpolation de mouvement pour obtenir l’effet d’image complet. Enfin le son est Dolby ATMOS, une Son surround 360º comme au cinéma, que vous pouvez compléter avec une barre de son.

Utiliser le système d’exploitation LG SmartTV webOS 5.0 pour unifier toutes les plateformes de streaming que vous souhaitez utiliser et naviguer entre les contenus, certains déjà préinstallés comme Netflix et dont vous pourrez profiter dès le premier jour si vous avez un abonnement. Il est compatible avec Alexa et Google Assistant, en plus de la technologie LG ThinQ AI.

C’est un modèle très complet avec lequel vous pouvez profiter de toute l’offre de divertissement, y compris Apple TV + et cela coûte généralement plus de 1 300 euros. C’est une occasion très rare d’économiser en faisant un bon achat.

