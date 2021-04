La représentante Claudia Tenney (RN.Y.), qui a une expérience de première main avec un processus électoral surchargé, dit que la Major League Baseball ne devrait pas être exemptée des lois antitrust et devrait «concourir comme tout le monde et être responsable devant tout le monde».

La MLB a déplacé son All-Star Game d’Atlanta à Denver après que la Géorgie a adopté une nouvelle loi électorale que le président Biden a appelée «Jim Crow au 21e siècle» pour avoir exigé une pièce d’identité des électeurs. En conséquence, les sénateurs Ted Cruz (R-Texas), Mike Lee (R-Utah) et Josh Hawley (R-Mo.) Rédigent un projet de loi pour révoquer l’exemption antitrust de la MLB.

Tenney a déclaré au podcast John Solomon Reports: «Ma préoccupation est de savoir pourquoi la MLB s’implique-t-elle dans la politique? Il s’agit davantage de la politisation de notre culture – vous savez, tout ce que nous faisons doit avoir de la politique. C’est comme déplacer la Cour suprême et emballer la Cour, en ajoutant neuf à 13 pour que nous ayons une super-législature – juste une autre législature, c’est à quoi la Cour suprême va être réduite, ce qui est exactement le contraire de ce qu’elle est censée être.

«Je vois donc la MLB ici, ils ont ces exemptions spéciales – personne d’autre ne peut s’engager dans le type d’activité que la MLB est, c’est une exemption antitrust préservée dont ils disposent. Débarrassons-nous de ça. Faisons-les concurrencer comme tout le monde et devons rendre des comptes à tout le monde.

«Donc, disons qu’un joueur de baseball professionnel aimerait sortir et créer sa propre équipe, mais vous ne pouvez pas le faire parce que la MLB a le monopole. C’est en fait contraire à ce que représente notre système de gouvernement. Et alors faites-les concurrencer comme tout le monde. Et je parie que s’ils n’avaient pas bénéficié de cette exemption antitrust, ils auraient peut-être réfléchi à deux fois à ce qu’ils ont fait aux entreprises et à la MLB, en les politisant et en s’engageant dans cette voie.

Tenney a expliqué la mission du nouveau Caucus sur l’intégrité électorale du Congrès, qu’elle copréside avec le représentant Mike Garcia (R-Californie).

«Le but principal du caucus est de s’assurer que tout le monde comprend à quel point son droit de vote est sacré dans ce pays, d’avoir un vote privé sans que quelqu’un s’appuie sur vous et sache comment vous avez voté», a-t-elle déclaré. «Et aussi pour nous assurer que nos listes électorales sont intègres et que votre vote, aussi sacré soit-il, n’est pas compromis par le fait que ces règles ne font que profiter. Et aussi pour que les gens sachent que “Oui, votre vote compte.”

«Nous voulons nous assurer que tout le monde vote. Nous aimerions voir chaque personne morale sortir et voter, nous ne voulons pas supprimer les votes. Nous voulons arrêter la récolte de votes qui se déroule avec les démocrates – et j’appelle cela le trafic de votes, car c’est vraiment illégal, beaucoup de choses qu’ils essaient de faire avec leur législation de signature, qui s’appelle HR 1.

«Et vous avez entendu d’autres personnes l’appeler« l’acte des politiciens corrompus »- c’est aussi ça. Mais il y a tellement de choses dans ce projet de loi qui sont si mauvaises pour notre pays, et qui fédéraliseraient les élections et permettraient au gouvernement fédéral et à tous les chefs partisans du gouvernement fédéral – qu’ils soient républicains ou démocrates – de contrôler complètement élections aux niveaux national et local. Et c’est juste quelque chose que nous ne pouvons pas permettre. »

Tenney a également discuté des idéologies sous-jacentes qui, selon elle, séparent les démocrates des valeurs américaines.

“Certaines de ces choses que les démocrates proposent sont justes – elles sont tellement radicales, et elles ont presque un sentiment extérieur, vous savez, de type communiste”, a-t-elle déclaré. «Et je déteste utiliser ce mot, mais l’autoritarisme de tout ce qu’ils essaient de faire, cela me préoccupe. Et tout semble se résumer à la race, au sexe, à la classe, au lieu de la liberté et de la préservation des droits individuels et des choses sur lesquelles nous pouvons tous être d’accord. Et je pense que c’est là le problème. »

«Ce sont des concepts simples», a-t-elle poursuivi, «mais cet énorme État bureaucratique [of New York] C’est en fait ce qui a rendu mon élection si proche. Ils ont délibérément créé le chaos. Ils ont rendu le système électoral tellement surchargé que les responsables du Bureau des élections n’ont pas été en mesure de gérer l’élection, c’est pourquoi il a fallu 101 jours pour compter mes votes. Nous enregistrions et comptions les votes en janvier et février pour une course qui a eu lieu en novembre.

«Donc, un point clé dans ma course est que ce juge – qui est un démocrate, soit dit en passant, un juge démocrate élu – ne s’est pas arrêté à une date de procédure et a rejeté l’affaire dans mon cas. Il a dit: «Non, nous allons compter chaque vote. De plus, nous allons inscrire les électeurs qui n’étaient pas inscrits parce que la bureaucratie était trop lourde pour qu’ils puissent faire leur travail. Et les ressources fournies par le Gouverneur Cuomo étaient insuffisantes pour qu’ils puissent faire le travail à temps. Et nous avons compté chaque vote. Nous sommes entrés et avons compté les votes. Et j’ai fini par l’emporter là-dessus.