Faites l’expérience d’un hôtel 5 étoiles comme un séjour avec le train de circuit bouddhiste des chemins de fer indiens; Voir les fonctionnalités et autres détails

Le train du circuit bouddhiste traverse divers sites de pèlerinage du bouddhisme.

Bouddhiste Circuit Train : Vous voulez profiter d’un luxueux trajet en train avec les chemins de fer indiens ? Si oui, prévoyez un voyage en train de circuit bouddhiste, qui promet d’offrir une expérience pas moins qu’un hôtel 5 étoiles. Alors que la situation de Covid-19 s’améliore dans le pays, le ministère du Tourisme et le ministère des Chemins de fer ont commencé à promouvoir le tourisme. Selon DD News, le Bouddhiste Circuit Train en est la preuve. Le train a été lancé dans le cadre du Swadesh Darshan Scheme. Jusqu’à présent, le train a conquis le cœur des passagers qui sont montés à bord du train, a-t-il ajouté. Le train du circuit bouddhiste traverse divers sites de pèlerinage du bouddhisme.

On dit que le voyage donne un aperçu d’endroits comme Sarnath, Gaya, Kushinagar et Rajgir. Lord Budha a passé une grande partie de sa vie à ces endroits. Le bouddhiste Circuit Train a des intérieurs somptueux et confortables avec des services professionnels offerts par le personnel. La salle à manger du train a été conçue avec un wagon spécial. Il est orné de peintures et d’œuvres d’art bouddhistes. Le train dispose également de robinets sans contact, d’intérieurs en cuir, de canapés, de toilettes à bio-vide et de lampes de lecture réglables. Des intérieurs du train à l’éclairage et à la couleur de la peinture des murs, le train du circuit bouddhiste résonne avec l’art et la culture bouddhistes.

Le train couvre Delhi, Bodhgaya, Nalanda / Rajgir, Varanasi / Sarnath, Lumbini, Kushinagar, Sravasti et Agra. Selon les détails disponibles sur le site Web du train bouddhiste IRCTC, le train partira le 15, 29 janvier 2022; 26 février 2022 ; 12 mars 2022 ; 8, 29 octobre 2022 ; 12, 26 novembre 2022 ; 10, 24 décembre 2022. L’AC 1st Class peut accueillir 96 invités et l’AC 2nd Class peut accueillir 60 invités. La visite complète de 7 nuits/8 jours coûtera Rs 88 060 pour AC 1ère classe et Rs 72 030 pour AC 2ème classe. Tous ces prix sont indiqués par personne et par voyage sur la base d’un partage de jumeaux, indique le site Web du train bouddhiste IRCTC.

