“Faites-nous les fiers gars… Faites-le pour l’Angleterre !”

Stuart Pearce a livré un message passionnant et piquant à l’équipe d’Angleterre alors qu’elle se prépare pour le match de sa vie.

Les Three Lions ont la chance de remporter un tournoi majeur pour la première fois en 55 ans lorsqu’ils affronteront l’Italie à Wembley dimanche lors de la pièce maîtresse de l’Euro 2020 – EN DIRECT sur talkSPORT à partir de 20h.

Harry Kane a viré l’Angleterre devant le Danemark et en finale et maintenant ils ne sont plus qu’à une victoire de la gloire européenne

Pearce est une légende anglaise qui a frôlé la gloire avec son pays à la fois à la Coupe du monde en 1990 et au Championnat d’Europe en 1996, sortant aux tirs au but contre l’Allemagne en demi-finale à chaque fois.

Il était réputé pour la passion qu’il montrait à chaque fois qu’il enfilait le maillot des Trois Lions et était l’un des meilleurs défenseurs à avoir jamais joué pour son pays au cours d’une carrière exceptionnelle qui l’a vu récolter 78 sélections.

Pearce n’a jamais perdu sa passion pour l’Angleterre et a maintenant prononcé un discours incroyable sur talkSPORT qui, espère-t-il, incitera Gareth Southgate et son équipe à remporter la gloire de l’Euro ce week-end.

Dans la vidéo – que vous pouvez regarder en entier ci-dessus – Pearce a déclaré : « Que signifie l’Angleterre pour moi ? Je suis né à Shepherd’s Bush, à Londres, la capitale.

«J’ai travaillé comme électricien, tout en jouant au football hors championnat pour Wealdstone, j’ai finalement signé pour Coventry City, puis Nottingham Forest.

« Le meilleur était à venir. Le 19 mai 1987, j’ai été appelé à jouer pour mon pays. Ce fut le plus grand honneur de ma vie.

«Je n’oublierai jamais le sentiment que chaque fois que j’ai pu enfiler mon maillot national pour être l’un des 11 meilleurs joueurs de votre pays, je me sentais incroyablement spécial, chantant l’hymne national avec 100 000 patriotes chantant à vos côtés à Wembley.

« Cela fait dresser les poils de la nuque même maintenant, rien ne s’en approche. Alors qu’est-ce que l’Angleterre signifie pour moi ? C’est Cornwall, c’est le Lake District, la New Forest, Stonehenge, Buckingham Palace.

Pearce est une icône de l’Angleterre et il est désespéré de voir cette équipe accéder à la gloire

« C’est un pâté de Cornouailles, du fish and chips, de la crème caillée et des scones, de la tarte et de la purée. C’est The Who, The Stranglers, Oasis, The Sex Pistols.

« Ce sont les ponts de Brunel, les sonnets de Shakespeare. Sa Majesté la Reine. C’est un Bristolian, un Brummie, un Scouser, un Geordie, un Cockney et une bonne tasse de thé à l’ancienne.

« Plus que tout, c’est la maison. Ce pays, cette Angleterre, mon Angleterre. Et si quelqu’un le sait aussi bien que moi, c’est Gareth Southgate et ces joueurs.

« Nous aussi, fiers gars. Pensez à ce que votre pays signifie pour vous. Continuez à rêver, continuez à croire. Faites-le pour vous-mêmes. Faites-le pour nous. Faites-le pour l’Angleterre.

