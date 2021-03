Faites passer votre entraînement au niveau supérieur avec cette réduction de 51% sur les écouteurs Bluetooth Treblab Z2

Faire de l’exercice peut parfois sembler une corvée, mais avoir quelque chose d’amusant à écouter contribue à le rendre beaucoup plus amusant. Selon l’intensité de votre entraînement, vous voudrez peut-être un produit conçu pour se déplacer. Cela aide également à avoir un appareil qui ne fonctionnera pas mal si vous transpirez un peu. Si vous cherchez à créer une bande-son pour faire battre votre cœur, vous voudrez vous procurer les écouteurs supra-auriculaires Treblab Z2 pendant qu’ils sont en vente. La réduction est disponible jusqu’au 15 mars.

Ces écouteurs Bluetooth ont une suppression active du bruit afin que vous puissiez continuer à écouter votre musique ou podcast préféré tout en faisant du jogging dans une rue animée ou bombardé par la musique ambiante forte au gymnase. Ils joueront pendant 35 heures et se rechargeront rapidement en trois heures, vous pouvez donc les utiliser pour une randonnée d’une journée entière, en profitant de l’ajustement serré qui ne se bousculera pas lorsque vous bougez. Les matériaux doux ne pinceront pas vos oreilles et ne les rendront pas trop chaudes lorsque vous êtes à l’extérieur. Ils sont également résistants à l’eau et à la transpiration, vous n’avez donc pas à vous soucier trop de les endommager.