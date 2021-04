Faites plaisir à votre obsession de véhicule électrique avec CHPT Stock

Il n’y a rien de mal à investir directement dans les fabricants de véhicules électriques (VE). Cependant, vous pouvez également participer au marché de l’électrification des véhicules à travers une position Point de charge (NYSE:CHPT). En effet, certains diraient qu’il y a plus de potentiel de hausse dans le stock CHPT que dans les constructeurs automobiles.

Source: YuniqueB / Shutterstock.com

Récemment, le cours de l’action s’est retiré de son sommet, mais cela pourrait être plus une opportunité qu’un problème. Nous pourrions envisager une véritable aubaine ici, en supposant qu’il y ait des raisons de croire que CHPT offre de la valeur à ses parties prenantes.

Mais nous n’avons même pas à supposer que c’est le cas, car il existe des données qui indiquent clairement des possibilités de croissance à la fois pour l’industrie de la recharge et pour Chargepoint en particulier.

Donc, c’est parfaitement bien si vous êtes un peu obsédé par la révolution des véhicules électriques. Tant que vous soutenez des entreprises à valeur ajoutée comme Chargepoint, vous pouvez potentiellement profiter à long terme.

Le stock CHPT en un coup d’œil

Comme toujours, Sarah Smith, collaboratrice d’InvestorPlace, a fait un travail solide en rapportant la fusion de la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) qui a aidé Chargepoint à entrer en bourse.

Avant que l’action CHPT ne commence à se négocier sur le New York Stock Exchange, les investisseurs pourraient indirectement échanger Chargepoint via la société écran connue sous le nom de Acquisition d’énergie Switchback.

Cette société a été négociée sous forme d’actions SBE, mais elle a disparu maintenant. La fusion inversée ayant été approuvée le 25 février 2021, Chargepoint était sur le point d’entrer dans l’histoire en tant que première société mondiale de recharge de véhicules électriques cotée en bourse.

Cependant, il s’est avéré qu’une grande partie de l’excitation entourant cet événement avait déjà été comptabilisée dans les actions SBE et CHPT. Ainsi, en 2020, le cours de l’action est passé d’environ 10 $ à un sommet de 49,48 $ en 52 semaines, atteint le 24 décembre.

Les premiers mois de 2021 ont entraîné une baisse des prix des actions Chargepoint. Aujourd’hui, l’action change de mains à environ 20 dollars par action.

Cela ne doit cependant pas être considéré comme une mauvaise nouvelle. Pour les gens qui attendaient en marge, ce retracement de prix pourrait être une chance d’accumuler des actions CHPT à un point d’entrée plus favorable.

Un point d’inflexion

Les investisseurs et les observateurs ont été témoins d’un regain d’intérêt massif pour le marché des véhicules électriques. Pourtant, cette industrie pourrait être confrontée à un point d’inflexion imminent, signalant une croissance accrue dans les années à venir.

L’opinion consensuelle des experts semble plutôt optimiste. Par exemple, Bloomberg estime que le nombre de véhicules électriques vendus passera de 1,7 million d’unités au cours de l’exercice 2020 à 26 millions d’unités en 2030.

Deloitte est encore plus optimiste. Cette entreprise estime que les ventes de véhicules électriques atteindront 31,1 millions d’unités d’ici 2030. En outre, comme le rapporte Robert Lakin, contributeur à InvestorPlace, «Bloomberg NEF estime que les véhicules électriques représenteront 10% de tous les véhicules vendus d’ici 2025 et augmenteront à plus de 29% d’ici 2030. “

Et bien sûr, ce marché ne peut pas se développer à un rythme aussi rapide à moins que l’infrastructure de charge ne se développe avec lui. Cela est de bon augure pour l’action CHPT.

Capitaliser sur l’opportunité

Chargepoint déclare que l’investissement total cumulé dans l’infrastructure de recharge des véhicules électriques aux États-Unis et en Europe devrait atteindre 60 milliards de dollars d’ici 2030. De plus, ce chiffre devrait passer à 192 milliards de dollars d’ici 2040.

Comment les investisseurs peuvent-ils capitaliser sur cette opportunité d’hyper-croissance? Regardez le stock CHPT, car Chargepoint est un acteur majeur sur le marché de la recharge.

Impressionnant, la société compte «plus de 4 000 clients commerciaux et de flotte et a livré plus de 87 millions de sessions de recharge à ce jour».

De plus, le succès de l’entreprise s’est traduit par des revenus robustes. Pour l’exercice 2021, Chargepoint a enregistré plus de 146 millions de dollars de revenus. La société a également signalé avoir expédié 31 263 ports de charge pendant cette période.

D’ici l’exercice 2026, Chargepoint prévoit de livrer 425 060 ports de recharge (page 27). De plus, pour le même exercice, la société prévoit que ses revenus seront de 2,1 milliards de dollars.

Les plats à emporter

Il est indéniable que l’industrie des véhicules électriques est en expansion. Les experts se préparent à ce que cette croissance se poursuive dans les années à venir.

Avec cela, les investisseurs devraient être prêts à ce que le marché de la recharge des VE poursuive sa trajectoire ascendante. Une façon de s’y préparer est de commencer ou d’ajouter une position dans l’action CHPT aujourd’hui.

A la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace responsable au premier chef de cet article n’ont détenu (directement ou indirectement) de position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a brisé le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.