Faites pleuvoir – Comment se fâcher

Tout ce que vous devez savoir pour obtenir la nouvelle emote dans l’événement de campagne en jeu actuel de FFXIV !

Les campagnes sont fréquentes dans FFXIV, et les récompenses des événements en jeu valent généralement toujours la peine de vos efforts.

Et actuellement, vous pouvez mettre la main sur la toute nouvelle emote « Vexé » en participant à la campagne Make It Rain. De plus, c’est le moment idéal pour augmenter vos points MGP – une devise que vous pouvez dépenser en récompenses dans le jeu à The Gold Saucer – un emporium de mini-jeux à l’intérieur de votre jeu.

Les gains de MGP sont augmentés de 50% pendant les campagnes Make It Rain, c’est donc le moment idéal pour se perdre dans le pays des merveilles de Godbert Manderville !

La quête de la campagne Make It Rain, The Great Horn Heist, sera la seule chance que vous aurez d’obtenir gratuitement l’emote Vexed. Si vous manquez, vous devrez attendre que l’émote atterrisse dans la Mogstation et débourser de l’argent réel pour l’ajouter à votre collection. Heureusement, la campagne se déroule jusqu’au 11 août, vous avez donc encore quelques semaines pour la saisir !

Nouveaux joueurs : déverrouiller la soucoupe d’or

Si vous débutez dans le jeu, vous devrez déverrouiller le Gold Saucer pour récupérer The Great Horn Heist. Vous pouvez le faire une fois que vous avez terminé la quête principale de l’histoire (MSQ) de niveau 15.

Selon votre zone de départ, vous devrez avoir terminé soit The Gridanian Envoy, The Lominsan Envoy ou The Ul’dahn Envoy pour déverrouiller la quête annexe Cela pourrait vous arriver. Vous trouverez les jeunes bien nantis à Ul’dah près des marches de Nald (x:9.7, y:9.0)

Une fois le Gold Saucer déverrouillé, vous pouvez récupérer The Great Horn Heist.

Procédure pas à pas

Cette quête est une sorte de chasse au trésor pour trouver des indices, alors ne vous attendez pas à ce que les indicateurs ou les directions habituels vous indiquent la bonne voie. Cela dit, nous avons quelques conseils pratiques pour vous aider à percer ce mystère de Manderville !

Vous pouvez récupérer la quête de l’événement auprès d’Ollier à Ul’dah à x:9.4, y:9.2 (le fragment d’Éthéryte le plus proche est la guilde des pugilistes.) Une fois que vous avez parlé à Ollier et accepté d’aider à résoudre le mystère, c’est parti pour la Gold Saucer pour enquêter.

Une fois arrivé, dirigez-vous vers Wonder Square West depuis l’Aetheryte principal et parlez à nouveau à Ollier.

Parlez ensuite au préposé anxieux à proximité. Pour résoudre le mystère, vous devrez trouver et parler aux PNJ de ce qu’ils ont vu ou entendu à l’époque où la corne a été volée. Il faudra aussi faire attention et selon l’ordre vous retrouverez vos témoins ; vous devrez peut-être parler une deuxième fois à la Lame de cuivre bavard et au préposé frénétique après avoir recueilli des rumeurs pour déclencher la révélation de leurs indices. Enfin, il y a un endroit que vous devrez trouver qui sert également d’indice.

Trouver les indices

Voici une liste des PNJ et de l’emplacement que vous devrez trouver, et à peu près où vous les trouverez sur la carte.

Lame en laiton bavard (x:5.6, y:6.5) Client joyeux (x:5.1, y:6.0) Lame en laiton brusque (x:7.2, y7.0) Lame en laiton Recrue (x:7.1, y:6:1) Astucieuse Préposé (x:8,6, y:4,8) Préposé effusif (x:5,3, y:4,6) Préposé frénétique (x:8,5, y:5,4) Emplacement de choix par la statue du saboteur (x:5,1, y:7,0)

Une fois que vous avez trouvé tout ce qu’il y a à trouver, vous verrez un message vous informant que votre recherche “… la recherche a donné toutes les pièces du puzzle…” Il est maintenant temps de rapporter vos preuves à Ollier et de révéler le vrai coupable du crime.

Plaidoyer votre cause

L’ordre dans lequel vous fournissez vos preuves décidera si le vrai coupable est arrêté ou s’il est libéré – mais vous gagnerez une carte MGP Bronze, que le vrai voleur soit pris ou non.

Mais, si vous voulez éviter à notre employé assiégé de Gold Saucer de payer le prix d’un crime qu’il n’a pas commis, voici l’ordre correct des preuves :

Le vrai coupable est toujours là ! L’un des uniformes du préposé a disparu ! Si vous êtes si sûr qu’il l’a fait, alors où est le klaxon ? Le cor a été volé alors que Hugue était encore de service ! C’est toi… Pipimaya ! L’uniforme volé était de la taille de Lalafell ! Mais tous n’ont pas un frère qui n’a d’yeux que pour le pop. Mes plus sincères excuses, Maître Mayapipi.

Être vexé

Pendant The Great Horn Heist, vous pourrez voir l’emote Vexed en action dans les cinématiques. Une fois la quête terminée, Ollier vous proposera de la répéter. Ignorez l’offre d’Ollier. Au lieu de cela, cherchez à proximité le préposé à la soucoupe Stern (x:6.2, y:6.8). Il devrait avoir un marqueur de quête bleu au-dessus de sa tête. Ramassez la quête Un gage de remerciement pour recevoir la récompense Etiquette de la salle de bal – Afficher le mécontentement. Utilisez-le depuis votre inventaire et ajoutez /vexé à votre collection d’émotes !

Autres récompenses

Le préposé à la campagne situé près du comptoir principal à x5.4, y:6.3 vend des prix MGP à des tarifs réduits pendant la campagne. Les prix de l’événement saisonnier de la campagne Make It Rain de cette année incluent le serviteur Senorita Sabotender (sous Prix saisonniers 1 > Autres, 21 000 MGP). Ainsi que deux nouveaux éléments de logement, la Table Ronde Cactuar et le Tabouret Cactuar (Prix Saisonniers 1 > Autres, 1 400 MGP & 2 100 MGP).