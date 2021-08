Faites revivre Kim Kardashian à Selena Quintanilla, en costume dragueur ! | .

Quelque chose qui a caractérisé le socialite mondain Kim Kardashian depuis le moment où elle est devenue une célébrité a été sa façon coquette de célébrer Halloween, elle a toujours tendance à porter des tenues impressionnantes et maintenant non seulement pour elle mais aussi pour sa famille, mais il y en a une en particulier qui a beaucoup attiré l’attention de au moment où il a partagé quelques photos, la tenue de Selena quintanilla.

Grâce en grande partie au fait qu’elle a une silhouette exquise, elle peut porter n’importe quel type de vêtement et avoir l’air spectaculaire.

Cependant, curieusement, cette tenue portée par l’interprète de “Comme la fleur“Ce n’est pas seulement son costume le plus emblématique, mais aussi celui de Kim KardashianEh bien, nous nous souvenons continuellement d’elle avec ce costume, surtout parce qu’elle ressemblait assez à la chanteuse et femme d’affaires.

Malheureusement, Selena a été tuée le 31 mars 1995, quand il était dans la meilleure étape de sa carrière, c’est l’une des carrières les plus productives et à ce jour, après 26 ans de son départ, il continue de pleurer, même les nouvelles générations qui connaissent sa musique en sont ravies.

La tenue que portait Kim Kardashian était une pièce unique avec un haut croisé, cela révélait l’abdomen de la chanteuse, et dans la partie inférieure du pantalon, on retrouve le design évasé bien connu des genoux.

Le vêtement que porte la sœur aînée de Kendall Jenner C’est un violet, contrairement à celui utilisé par Selena, qui était un rouge atteignant presque un rose foncé.

Dans la partie du dos, nous la trouvons découverte, sans aucun doute la femme d’affaires, mannequin et mondaine a pris grand soin de recréer cette tenue et de ressembler le plus possible à la star et Reine texmex, Ses cheveux portaient la même coupe que la chanteuse en plus de sa frange et ce qui ne pouvait pas manquer en somme, c’était son rouge à lèvres intensément rouge que la coquette Selena adorait porter.

On pourrait considérer que Quintanilla a été l’une des premières célébrités voluptueuses à imposer la mode de ce type de silhouettes aux grandes courbes, chose qui a également caractérisé l’ex-femme de Kanye West, cela pourrait même être quelque chose pour lequel elle est si célèbre, justement. à cause de sa silhouette.

Ce qui est amusant, c’est que Kim n’est pas la seule célébrité et célébrités à avoir utilisé ce même costume, vous l’avez sûrement vu à plus d’une occasion et avec des stars importantes de la série, dont Demi Lovato, Ángela Aguilar et Kenia Os, juste pour mentionner un petit groupe.

Aujourd’hui Selena Quintanilla aurait 50 ans, sûrement si la chanteuse et actrice Jennifer Lopez n’avait pas été tuée, aujourd’hui elle ne serait pas aussi célèbre qu’elle l’est, puisque c’est grâce à son interprétation de Selena elle-même qu’elle a commencé à être encore meilleure connue, on peut dire que c’est grâce à cet homme de premier plan qu’elle a réussi à faire décoller sa carrière d’actrice et peut-être même dans la musique.

L’interprète de “Bidibidi bombom” continue probablement à manquer à beaucoup parce qu’elle n’était pas seulement excellente avec sa musique, elle était également excellente en tant qu’être humain, quelqu’un de si charismatique et humble est difficile à oublier, donc quand certains contenus la concernant sont partagés cela devient immédiatement une nouvelle virale.

Il ne fallait pas s’attendre à ce que l’un des plus grands influenceurs En Amérique et dans le monde, porter une tenue rappelant celle de Selena serait une chose tellement choquante.