Faites revivre votre ancien ordinateur avec ce SSD ultra-rapide qu’Amazon a laissé près de la moitié du prix | La technologie

Si vous avez un ordinateur qui fonctionne plus lentement qu’il ne le devrait, le problème n’est peut-être pas l’alimentation mais le stockage, quelque chose de facile à résoudre.

C’est arrivé à tout le monde à un moment donné : un ordinateur se met à fonctionner lentement, de plus en plus et finalement il est pratiquement inutile. Bien qu’il existe de nombreuses astuces pour accélérer les performances de votre PC, il s’agit probablement de correctifs afin de ne pas éliminer la racine du problème.

Ce n’est peut-être pas le processeur ou la RAM, mais le disque dur qui alourdit votre ordinateur. Dans ce cas, mieux vaut s’en débarrasser et installer un disque SSD, un format beaucoup plus rapide et de moins en moins cher.

L’un des cas qui sert d’exemple est maintenant celui d’Amazon Espagne, lors de la Black Friday Week. Il existe un SSD bien moins cher que d’habitude, le WD SN550, qui coûte 44 euros dans sa version 500 Go et 78,50 euros dans la version 1 To.

Ce SSD de type NVMe offre des vitesses allant jusqu’à 2400 Mo par seconde, idéales pour l’installation de systèmes d’exploitation. Il a également une capacité plus que suffisante pour cela.

Western Digital est la première société de stockage au monde, gagnant beaucoup de terrain en matière de disques SSD. Le SN550 est une gamme intermédiaire qui recherche des performances maximales tout en conservant un prix abordable.

Atteint une vitesse de lecture de 2400 Mo par seconde, et cela rend le système d’exploitation beaucoup plus rapide, ainsi que toute application ou jeu que vous y installez.

Évidemment, il existe d’autres SSD qui sont également bon marché, par exemple ceux qui utilisent un format M.2, bien que les NVMe comme celui-ci offrent beaucoup plus de vitesse.

Avec la nouvelle génération de jeux vidéo, l’espace de notre ordinateur ou de notre console peut être considérablement réduit. Mais c’est à cela que servent les disques durs et nous présentons ici les meilleures options pour votre PC ou votre console.

Le format et le connecteur sont deux des éléments à prendre en compte lors de l’achat d’un SSD, un investissement toujours payant si vous en avez marre de la lenteur de votre PC.

Bien sûr, il y a quelque chose que vous devez prendre en compte, et c’est que si vous remplacez le disque dur sur lequel vous avez installé le système d’exploitation, vous devrez réinstaller Windows 10, ou Windows 11 si vous voulez profiter de tous les nouvelles de Microsoft.

