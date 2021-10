Faites revivre votre ancien ordinateur pour seulement 30 euros avec ce SSD pas cher qui cumule 15 000 notes sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Changer d’ordinateur est quelque chose qui est parfois irrémédiable, bien qu’à d’autres moments, il soit plus facile et moins cher de prolonger un peu plus la durée de vie utile du vôtre avec un petit investissement.

Les ordinateurs, quel que soit leur type, ont une durée de vie utile antérieure qui ne fonctionne plus comme ils le devraient. Sa durée dépend de nombreux facteurs, tels que le système d’exploitation, l’utilisation, la batterie et le format de stockage.

Si votre PC utilise un disque dur, vous avez sûrement déjà commencé à remarquer une certaine lenteur, et c’est que les disques durs ne sont pas à la hauteur de ce que demandent les modèles actuels. Par chance, il y a des SSD assez bon marché à vendre au cas où vous voudriez donner quelques années de vie à votre ancien ordinateur portable ou PC de bureau.

Un bon exemple en est le SSD Kingston A400, qui avec une capacité de 240 Go Il est en vente sur Amazon pour un peu plus de 30 euros, une véritable aubaine.

Le Kingston SSD A400 est l’une des meilleures options pour accélérer un PC grâce à sa vitesse de lecture-écriture et, surtout, son prix très raisonnable.

C’est le disque SSD le plus vendu d’Amazon depuis plusieurs années maintenant, avec plus de 15 000 avis d’utilisateurs qui ont pu les tester, presque tous positifs.

Il s’agit d’une marque de confiance totale et absolue, avec de nombreuses années d’expérience dans le secteur du stockage et également avec les garanties de service après-vente d’Amazon, l’une des meilleures du moment.

Ce SSD est de type SATA III, compatible avec pratiquement tout type d’ordinateur. Il existe plusieurs types de disques SSD, SATA III et également M.2. Ce dernier format, bien que plus rapide si possible, est également plus cher et n’est pas compatible avec les anciens modèles d’ordinateurs.

Sa vitesse de lecture et d’écriture est d’environ 200-240 Mo par seconde, avec toutefois des pics pouvant atteindre 500 Mo selon le constructeur, ce qui dépend déjà beaucoup du reste des composants de votre ordinateur.

Dans tous les cas, dès que vous installerez Windows 10 (ou Windows 11) vous verrez qu’il fonctionne bien plus vite que sur un disque dur classique.

