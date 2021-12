Faites un don à l’association caritative Jingle Jam, diffusez la joie des Fêtes et obtenez 56 jeux PC

Êtes-vous dans l’esprit de fête? Marchez-vous confortablement dans les nuits d’hiver, enveloppé dans une grande écharpe et un bonnet en laine ? Peut-être que vous êtes en train de préparer du vin ou de boire du lait de poule. Peut-être vous sentez-vous charitable et souhaitez-vous consacrer une partie de votre argent à une bonne cause. Ne vous inquiétez pas, mon ami, nous avons une idée pour vous.

Jingle Jam est une diffusion caritative annuelle en direct des gens de Yogscast qui dure depuis plus de 10 ans (une par an, pas une diffusion de 10 ans – ce serait de la folie). C’est devenu une chose importante dans la communauté du streaming, et pour une bonne raison ; c’est sain, c’est amusant et – si vous vous souciez de ce genre de chose – cela peut vous rapporter des jeux PC.

Si vous faites un don minimum de 35 £/47 $, vous pourrez acheter 56 jeux qui peuvent être échangés sur Steam ou Epic Games Store. Ceux-ci incluent Northgard, Embr, Project Winter, Barotrauma, Murder By Numbers, Hyperlight Drifter, Surviving Mars, Heaven’s Vault et bien d’autres encore. C’est une affaire de tueur.

Si vous souhaitez ajouter cette richesse de jeux à votre collection, sachez que l’offre n’est disponible que pour les 100 000 premières personnes qui donnent le montant minimum. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient épuisés dans l’immédiat, mais sachez-le si vous envisagez uniquement de faire un don pour attraper certains jeux.

Tous les dons gagnés sur le flux seront répartis entre 14 organisations caritatives différentes qui visent à financer « l’accès des personnes handicapées au jeu et au sport, la recherche sur le cancer, la lutte contre le racisme structurel et les inégalités, les problèmes LGBTQ+, l’environnementalisme et la durabilité ».

Au moment de la rédaction de cet article, le flux a engrangé un impressionnant 848 652,32 £ – et nous serions prêts à parier qu’il franchira la barre du million de £ d’ici la fin de la journée. Mais il a besoin de votre aide pour le faire. Alors allez-y et faites un don si vous le pouvez. Joyeuses fêtes!