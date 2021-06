Faites un don pour faire du jardin des héros de Trump une réalité, avec un blackjack et des autos tamponneuses ⋆ .

Le temps presse, alors allons droit au but. Il y a quelques semaines, l’administration Biden a annulé l’une des, disons, couronnements du règne fasciste de Donald Trump : The Garden of American Heroes, un jardin de sculptures proposé par Trump honorant une liste de héros qui pourraient peut-être être mieux décrits. comme « des Américains sur lesquels un membre du personnel de Donald Trump a dû écrire un rapport de livre ». C’était une tentative plutôt transparente de Trump d’emprunter l’étiquette de héros à 244 personnes qui la méritaient plus que Trump ne le serait jamais, mais le résultat semblait littéralement être, eh bien, le rapport du livre.

Ce devait être un jardin dans lequel Alexander Hamilton serait honoré aux côtés de Lauren Bacall, et les fans de Whitney Houston, Muhammad Ali et Edgar Allen Poe se mêleraient et discuteraient avec ceux là pour honorer Billy Graham, Sacagawea ou Norman Schwartkopf. Hélas, ce n’était pas le cas. Le Congrès a ignoré la proclamation de Trump, n’allouant jamais un centime pour une telle chose, et l’homme qui est entré dans le bureau ovale après que Dearest Leader ait nettoyé toute sa laque et les pardons supplémentaires du bureau y ont discrètement mis fin. Force spatiale ? C’est encore une chose. Mais pas ça.

Quiconque est encore sensible après les années Trump sait ce qui se passe ensuite. Il est absolument assuré que, dans le but de profiter des électeurs de Trump maintenant indignés de ne jamais pouvoir voir un buste de Jonny Cash à seulement un parterre de fleurs de celui de Milton Friedman, les escroqueries sont à venir.

Et nous voulons participer à cela.

Nous sommes sûrement à l’aube de plusieurs nouveaux stratagèmes d’arnaqueurs adjacents à Trump pour soutirer de l’argent aux observateurs de Fox News en proclamant qu’en fait, nous allons construire le jardin après tout, et la seule chose qui l’empêche de se produire est que vous là-bas, assis à la maison, ne donnez pas votre numéro de carte de crédit à un idiot d’Internet pour aider l’effort. Au moins 30% de ces stratagèmes impliqueront d’une manière ou d’une autre Steve Bannon. Il est possible que la grift Build The Wall et la grift Build The Garden se fondent dans la même grift, une dans laquelle Bannon, Alex Jones, Michael Flynn et pour une raison quelconque, cinq gangsters ukrainiens distincts promettent de construire un mur frontalier à partir de les bustes en granit ciselé d’Edward R. Murrow et de Harper Lee. Deux cent quarante-quatre héros : 244 glorieux poteaux de clôture sur le thème des héros à moitié enterrés dans une plaine inondable du Rio Grande.

Ces gens sont des escrocs et leurs idées sont fausses. Donnez-moi votre argent et je transformerai la vision de Trump d’un jardin de héros en une destination vraiment digne de ce nom. Je déclare par la présente (c’est un mot important, c’est comme le shérif constitutionnel des mots) que nous allons construire notre propre Six Flags Busch Garden of Heroes, un avec des rassemblements de blackjack et de monster truck. Bannon veut juste votre argent pour ne pas avoir à vivre sur le canapé d’un ami. Je veux que votre argent crée un paradis américain sur terre.

Un jardin de statues de héros ? Sûr. C’est assez agréable. Mais pensez à tout ce que les enfants apprendraient des autos tamponneuses Garden of Heroes. Chaque voiture a pour thème une icône américaine différente. Abraham Lincoln se disputerait avec Louise McManus. Amelia Earhart se jetterait sur le côté, nettoyant l’horloge d’Emily Dickinson. Sur un bon coup solide, la voiture victorieuse crierait l’une des citations ou phrases les plus célèbres du héros. « APPELEZ-MOI ISHMAEL ! » sonnera quand Herman Melville mettra Sam Walton à sa place. “LA TERRE RIRE EN FLEURS”, beuglera la voiture de Ralph Waldo Emerson alors que Frank Sinatra est musclé dans la zone des points doubles.

Henry Wadsworth Longfellow était un assez bon gars, bien sûr. Mais ne serait-il pas meilleur sous forme d’hypercoaster ? Il n’existe aucun poème qui ne puisse être amélioré en le mettant à 300 pieds dans le ciel et en laissant la gravité faire le reste.

Imaginez une promenade en bateau sur le thème de Julia Child et imaginez un restaurant sur le thème de Calvin Coolidge à côté. Christophe Colomb, attends, il est américain maintenant ? Bien sûr, nous allons faire avec – il a vu ses statues démolies dans tout le pays, mais dans notre parc à thème, nous rassemblerons à nouveau toutes ces statues, astucieusement soudées en une bête en métal à 20 têtes et 50 bras qui domine la lagune de Jonathan Edwards comme un colosse.

Et la seule chose qui empêche tout cela, c’est vous. Abruti.

Pour un simple don de quelques centaines de dollars par mois, vous pourriez permettre à Donald Trump de réaliser son rêve le plus cher : un tas de têtes au hasard, et il y a aussi de l’alcool ou autre. Voulez-vous que le rêve de Donald se réalise ? Ou devons-nous inscrire votre nom sur nos listes comme l’un des nombreux Américains qui ont abandonné le meilleur golfeur du pays pendant sa période difficile ?

Oubliez Bannon. C’est un hack. Il a été inculpé pour avoir arnaqué les partisans de Trump et n’a été gratté que parce que Trump lui a gracié. Je n’ai pas encore été inculpé pour avoir arnaqué des partisans de Trump. A qui vas-tu faire confiance ? Lui ou moi ?

Je ne saurais trop insister sur le montant d’argent que nous aurions besoin de collecter pour y parvenir. Des millions. Non, peut-être des milliards. En fait, il est très probable que peu importe combien d’argent les partisans de Trump envoient, cela ne sera toujours pas suffisant pour que ce monument glorieux soit construit. Assez pour m’acheter une nouvelle voiture, peut-être. Assez pour que j’achète le vieil endroit de William Randolph Hearst et le rénove un peu, peut-être. Mais les autos tamponneuses coûtent vraiment cher, et à moins que tous les partisans de Trump dans le pays n’interviennent ici, il est probable que le rêve de Donald mourra comme un aigle heurtant une éolienne, ce qui arrive, comme, beaucoup.

S’il y a une chose sur laquelle les alliés les plus fervents de Trump et ses nombreux détracteurs peuvent s’entendre, c’est que la base de Trump doit être arnaquée bien, durement et souvent. Tout le mouvement Trump est mis en place pour faire précisément cela. Mais ce n’est pas un effort bipartite, et s’il y a une chose que nous avons apprise ces derniers mois, c’est que les républicains deviennent très, très hargneux lorsque les démocrates refusent d’être bipartites. Alors on saute ici. Je saute ici. Supporters de Trump, donnez-moi tout votre argent. Je vais l’utiliser pour les autos tamponneuses et les montagnes russes, et la statue de Billy Graham lui tirera des lasers dans les yeux parce que je sais que vous êtes fous pour des trucs comme ça.

Faisons cette chose ensemble. Donnez-moi juste votre argent. Tout ce que vous avez dans vos comptes bancaires est très bien. C’est pour que Donald Trump n’ait pas l’air mal, non ? Aussi, je suppose que je vais jeter dans un seau de poudre non identifiable que nous dirons tous être un mélange de shake protéiné ou autre. Oh, mais les frais de port sont en sus.

Avis de non-responsabilité : l’argent qui m’est donné sera dépensé par moi pour des choses pour lesquelles je veux le dépenser. En faisant un don, vous acceptez que personne n’ait mentionné quoi que ce soit sur un parc à thème et que personne ne s’attend à ce qu’un parc soit construit. Et si le vrai Jardin des Héros était en nous depuis le début ? Le Weird Garden Fund de Build Donald Trump n’est pas responsable de ces réclamations ou de toute autre.

