Faites un voyage au pôle Nord avec ces secrets du père Noël

4. La femme d’Allen pour la rénovation domiciliaire Patricia Richardson et la star de Tout le monde aime Raymond Patricia Heaton ont été considérés pour le rôle de Laura, mais Wendy Crewson A finalement décroché le rôle de l’ex-femme de Scott.

Quatre. Juge Reinhold a attrapé le rôle de l’épouse de Laura (et l’ennemi juré de Scott) Neal Miller, cependant Jeff Daniels, Stanley Tucci, et Bradley Whitford ont été considerés. Il apparaîtra ensuite dans les trois films.

6. Le rôle le plus difficile à caster était Charlie, le fils de Scott, car ils recherchaient un enfant acteur entre 6 et 9 ans, « qui avait de la sensibilité » directeur de casting Renée Rousselot partagé et était « capable d’accéder vraiment à ces émotions, mais d’avoir une vraie innocence à son sujet ». L’équipe de production a lancé des auditions ouvertes dans 13 villes différentes avant de trouver Eric Lloyd.

7. Pendant le tournage du film original, Lloyd a dû porter un dentier après s’être cassé les dents de devant lorsqu’il est allé à un match de baseball avec sa famille. Oh, et cette image d’affiche de Scott et Charlie ? Ce n’était pas réellement le corps de Lloyd, avec l’acteur révélant sur Reddit en 2014, « C’est un autre enfant debout derrière une découpe de Tim Allen. Et ils ont juste mis mon visage dessus. Donc ils n’ont pas eu à me payer pour un autre journée. «