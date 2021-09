Faites une visite vidéo du magasin Queen sur Carnaby Street à Londres

Pour célébrer cinq décennies de musique, l’un des groupes les plus emblématiques du monde, REINE, figure dans une boutique éphémère expérientielle dédiée sur Carnaby Street à Londres, qui ouvre ses portes aujourd’hui (mardi 28 septembre). Une visite vidéo du magasin est disponible ci-dessous.

La boutique, “Queen The Greatest”, restera ouverte jusqu’en janvier 2022 avec une gamme de sorties musicales en édition limitée, des collaborations de mode passionnantes et des produits de style de vie avec des nouveautés et des événements hebdomadaires. Chaque mois aura un thème – Musique, Art & Design et Magie – avec des installations visuelles qui servent de narration de chacun des REINEest historique de cinq décennies.

Le magasin “Queen The Greatest” fera voyager les visiteurs sur deux étages, à partir d’une friperie des années 1970 (Freddie Mercury et Roger Taylor avait un stand au marché de Kensington), des spectacles et des tournées emblématiques des années 1980, un magasin de disques des années 1990, un hommage DVD des années 2000 aux concepts technologiques des années 2010.

La nouvelle boutique, créée en partenariat avec Bravade, Groupe de musique universelLa société de gestion de marchandises et de marques de , présente toutes les caractéristiques du groupe. Le magasin comprend une collection de vêtements passionnante comprenant des collaborations exclusives d’une multitude de marques de mode, y compris Champion, Cow-boy et Johnny Hoxton bijoux.

Les Champion La collection comprend des t-shirts et des sweat-shirts unisexes, avec un clin d’œil à l’héritage de la marque de mode. Pièces en jean de Cow-boy, certains ornés de titres de chansons emblématiques, côtoient des bijoux en or massif et en argent du créateur de bijoux britannique Jonny Hoxton, connu pour ses bijoux ironiques qui comblent le juste milieu entre l’artisanat traditionnel et la culture pop underground.

Le produit d’une exclusivité Freddie Mercury T-shirt ira au Mercure Phoenix Trust. L’association a été fondée par Brian May, Roger Taylor et Plage de Jim en mémoire de Freddie Mercury et lève des fonds vitaux et sensibilise au VIH/SIDA

Mois de la musique – octobre

L’album continu du groupe et les sorties de singles seront une grande partie du pouls de la boutique. De la musique en édition limitée sera disponible à l’achat tout au long du mois de la musique avec des baisses chaque semaine, y compris une édition limitée d’un “Les plus grands tubes” vinyle, exclusif au magasin, ainsi que les versions solo actuelles et nouvelles de Brian May et Roger Taylor.

Mois de l’art et du design – novembre

Présentation d’une gamme de partenaires collaboratifs, dont un designer japonais Tokolo, un ours en édition limitée de Steiff, et le premier visionnage d’un flipper qui sortira bientôt.

Mois magique – décembre

Fusionner la magie de cinq décennies de REINE avec la magie de Noël. Le produit comprend Rubix Cube, des pulls de Noël, des cartes, du papier d’emballage et des accessoires.

Le magasin comportera des écrans montrant des archives REINE performances et moments instagrammables que les fans ne voudront pas manquer. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre au magasin, une sélection d’articles, y compris les vinyles, sera disponible en ligne sur : queenonlinestore.com/The-Greatest-Pop-Up-Store.

REINE a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Bravade sur ce projet, qui sera une expérience passionnante pour tout le monde à venir à Londres et en profiter. Carnaby Street était l’endroit idéal pour que le magasin fête ses cinq décennies.”

David Boyne, MD, Bravade, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat innovant avec REINE. Le projet ajoutera un autre moment culturel à leur riche héritage et sera une destination pour les fans de s’immerger dans la musique, le style et l’esprit de l’un des groupes les plus emblématiques et les plus appréciés au monde.”

Reine la plus grande



57, rue Carnaby



Londres, W1

28 septembre 2021 – janvier 2022

Du lundi au samedi : de 11h à 19h



Dimanche : 12h – 18h

Vêtements

Parallèlement aux collaborations, une gamme de vêtements exclusifs sera disponible à l’achat, notamment REINEle logo emblématique de Crest sur les t-shirts, les sweats et les vestes. Les interprétations des t-shirts de tournée vintage seront disponibles dans différents modèles allant de l’écusson de la tournée de 1975 au design inspiré du pharaon de la tournée européenne de 1984.

Cadeaux et accessoires

Une gamme de REINE des produits seront disponibles pour les fans, y compris des casquettes, des sacs fourre-tout, des chaussettes et divers articles pour boissons. Les produits spécifiques à Noël donneront REINE les fans ont la chance de thématiser leur période festive. Les visiteurs peuvent “tourner” le monde avec le groupe avec un jeu Queen Monopoly.