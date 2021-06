Faites vos pronostics pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 · .

Les voitures Red Bull et Ferrari semblent avoir un avantage significatif sur Mercedes autour du circuit de la ville de Bakou cette année. Verstappen a dominé la première séance d’essais et les deux voitures Red Bull étaient en tête des essais de pneus tendres lors de la deuxième séance d’essais, menant Sainz et Leclerc.

Pendant ce temps, Mercedes a connu des difficultés, seul Hamilton a réussi à faire partie du top dix lors des premiers essais et les deux dans la moitié inférieure après les simulations de qualification lors des deuxièmes essais.

Daniel Ricciardo semble avoir retrouvé sa forme, beaucoup plus compétitif avec les chronos de Lando Norris – tandis que Pierre Gasly a, caractéristiquement, volé, bien dans le top dix des deux séances du vendredi.

Nous avons une copie de F1 2020 : l’édition Michael Schumacher à gagner chaque week-end de grand prix cette année. Le championnat . F1 Predictions est gratuit. Vous aurez besoin d’un compte . pour créer, alors inscrivez-vous ici si vous n’en avez pas.

Entrez vos pronostics pour chaque course en utilisant le formulaire ci-dessous, et faites défiler vers le bas pour plus d’informations sur les prix et les règles.

Vainqueurs du Grand Prix de Monaco

RandomMallard a remporté le premier prix le week-end dernier en marquant 19 points, plus que tout autre joueur, et remporte un exemplaire de l’édition F1 2020 Michael Schumacher. Les cinq joueurs suivants à égalité avec 17 points, et comme @bennyh1 est entré dans la meilleure prédiction de temps de pole position, ils remportent le deuxième prix d’un torchon de calendrier BoxBoxBox F1.

Bien qu’il n’ait marqué que quatre points le week-end dernier, @Xenomorph91 continue de mener le classement du championnat de quatre points par rapport à @Evacuation.

Faites vos pronostics

Le meilleur buteur du championnat . F1 Predictions 2021 sera récompensé par une mise à niveau enviable de son système de simulation.

Une roue et une base à entraînement direct Fanatec Podium V2 ultra-réalistes ainsi qu’un kit de pédales complètent le système.

Et pour vous assurer que votre jeu de choix est à son meilleur, BenQ fournira l’un de ses moniteurs de simulation de course dédiés EX3415R 1 ms de 34 pouces.

Alors qu’un seul joueur réclamera ce prix, nous récompenserons également les deux meilleurs joueurs de la compétition chaque week-end. Codemasters fournira une copie de F1 2020 ou Dirt 5 pour le meilleur buteur chaque week-end, et le finaliste réclamera un torchon du calendrier F1 2021 avec l’aimable autorisation de BoxBoxBox.

Grand prix : kit de simulation à entraînement direct

Roue à entraînement direct Podium V2, base et pédales plus fournies par Fanatec

Les experts en matériel Simracing Fanatec offrent ce prix incroyable de plus de 2 000 € (1 700 £) au meilleur buteur du championnat des prédictions de cette année.

Le Podium Racing Wheel F1 sous licence officielle apporte la sensation de précision de la direction à entraînement direct à votre système de course, sur PC, PlayStation ou Xbox.

Fanatec l’appelle “tout simplement le système de retour de force le plus réaliste jamais conçu sur une console”. Entièrement pris en charge par tous les meilleurs jeux de course, ce matériel de conception exquise changera la façon dont vous vivez la simulation.

La roue de 27 cm est dotée de 11 boutons, de 12 interrupteurs et de LED multicolores pour indiquer le régime et les points de changement de vitesse. À l’arrière du volant, des manettes magnétiques vous permettent de contrôler finement l’embrayage, le contrôle de lancement et plus encore.

Vous devrez également pouvoir vous arrêter et partir, c’est pourquoi Fanatec a inclus ses pédales CSL Elite. Le kit en trois pièces comprend un frein à cellule de charge pour une précision et une sensation de freinage inégalées.

Obtenez le Fanatec Podium Racing Wheel F1

Moniteur de simracing incurvé ultra-large de 34 pouces Mobiuz fourni par Ben Q

Pour vous assurer d’avoir une vue superbe sur la piste à venir, BenQ fournira également au joueur le plus performant de cette année un moniteur de simulation dédié d’une valeur de 899 £.

L’EX3415R mesure 34 pouces et affiche en 3440x1440px WQHD. La technologie HDRi du panneau améliore encore l’image et la technologie audio TreVolo offre une excellente reproduction audio.

Conçu pour les jeux en général et la simulation en particulier, l’EX3415R a un temps de réponse de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Obtenez le moniteur de simulation BenQ

Cockpit du simulateur F-GT Fourni par Next Level

Le F-GT de NextLevel vous permet de configurer et de monter votre équipement de conduite pour simuler une formule monoplace ou une voiture de style GT. Le même modèle a été utilisé par l’équipe Real Esport pour remporter le championnat du monde GTR Endurance eRacing.

Il est conçu pour gérer les roues à entraînement direct haut de gamme et comprend un siège coulissant et un support lombaire pour plus de réglage et de confort.

Obtenez le cockpit du simulateur NextLevel F-GT

Prix ​​week-end de course

F1 2020 : Le jeu officiel Fourni par Codemasters

À chaque manche du championnat, le joueur le plus performant remportera F1 2020, la nouvelle édition du jeu officiel de Formule 1 publié par Codemasters, pour son choix de plateforme.

F1 2020 présente la liste complète des pistes, des pilotes et des voitures qui devaient initialement apparaître dans la saison 2020 de F1 – y compris le nouveau circuit urbain à Hanoi au Vietnam et la piste mise à jour de Zandvoort aux Pays-Bas.

Codemasters a également introduit un nouveau mode « Mon équipe », qui vous permet pour la première fois de créer, concevoir et diriger votre propre 11e équipe dans le jeu.

Vous possédez déjà un exemplaire de F1 2020 ? Vous ne manquerez rien : Codemasters fournira leur jeu de course d’arcade Dirt 5 comme un prix alternatif si vous préférez.

Obtenez F1 2020 pour PS4, Xbox One ou PC

Torchon calendrier F1 2021 Fourni par BoxBoxBox

Le joueur finaliste de chaque week-end de course gagnera également un prix offert par nos amis de BoxBoxBox.

La liste finale des pistes pour la nouvelle saison n’a peut-être été confirmée que peu de temps avant le début du championnat, mais ils ont rapidement lancé une superbe gamme de torchons présentant les 23 pistes du calendrier 2021 F1.

Les torchons sont sérigraphiés sur du coton 100% biologique, et BoxBoxBox vous enverra un lot de deux d’une valeur de 22,99 £.

Procurez-vous le torchon calendrier BoxBoxBox 2021

Règles et comment entrer

Vous avez jusqu’à l’heure prévue de début des qualifications le samedi pour faire vos pronostics pour chaque manche. Des rappels seront publiés pendant le week-end sur ., le compte Twitter . et la page Facebook ..

Pour participer, pronostiquez le poleman et les cinq premiers de la course. Vous pouvez également saisir un pronostic pour le temps au tour de la pole position qui sera utilisé en cas d’égalité de points entre les lauréats.

Saisissez votre prédiction de temps au tour en pole position au format suivant : MM:SS.ccc Par exemple, pour un tour d’une minute, 23,450 secondes, vous entreriez 01:23.450

Vous devez connectez-vous avec un compte . faire une prédiction. L’inscription est gratuite et rapide:

Après avoir soumis votre pronostic, vous recevrez un e-mail confirmant votre inscription. Si cela ne se produit pas ou si vous pensez que votre pronostic n’a pas été reçu, veuillez nous contacter en utilisant le formulaire de contact.

Termes et conditions du concours

1. Maximum une participation par foyer.

2. Le concours n’est pas ouvert aux employés, amis ou famille de . ou à tout fournisseur de prix.

3. Dans chaque tour, les joueurs sont invités à prédire (a) qui sera en pole position et (b) quels seront les cinq premiers (cinq pilotes différents) et accumuleront des points à chaque tour comme suit jusqu’à un score maximum de 50 :

une. Nommer correctement le poleman : 2 points

b. Nommer correctement un/deux/trois/quatre/cinq pilotes qui terminent parmi les cinq premiers : 1/2/3/5/8 points

c. Prédire correctement l’arrivée d’un/deux/trois/quatre/cinq pilotes : 2/6/14/24/40 points

4. Les résultats seront tirés du classement final de course original et de la grille de départ finale originale émise pour chaque manche par la FIA. 5. Celui qui marque le plus de points dans chaque course comptant pour le championnat remportera le grand prix, s’il en est offert.

6. En cas d’égalité de points, le vainqueur sera déterminé par celui qui est le plus proche de prédire correctement le temps de la pole position. Si cela ne parvient pas à produire un gagnant, l’éditeur choisira un moyen de décider qui a gagné.

7. Les pronostics doivent être saisis à l’aide du formulaire de saisie. Si vous rencontrez des difficultés pour soumettre votre participation via le formulaire de pronostics, veuillez saisir votre pronostic en utilisant le formulaire de contact. Les pronostics ne seront pas acceptés via tout autre moyen de communication.

8. En cas de litige, la décision de l’éditeur est définitive. Aucune correspondance ne sera échangée.

9. Aucune alternative en espèces n’est offerte pour aucun des prix.

10. Les joueurs qui ont gagné des prix seront informés par e-mail dans les 14 jours suivant l’annonce des gagnants, afin qu’ils puissent sélectionner leurs options de prix et fournir une adresse postale. Une fois cela fait, la livraison du prix peut prendre jusqu’à 28 jours.

11. Pour plus d’informations, voir la clause de non-responsabilité

Partagez cet article de . avec votre réseau :