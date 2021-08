Faites votre propre vin de la bonne manière dans les «cent jours», à venir cet hiver

in

Si vous en avez assez d’avoir à choisir entre le vin de supermarché ennuyeux et votre vin de toilette de prison fait maison, alors il est peut-être temps de sortir une feuille de vigne du livre de Cent jours et d’acheter votre propre vignoble.

Dans ce jeu de simulation de vinification, vous devrez apprendre les tenants et aboutissants complexes de la gestion de votre propre cave, qui comprend tout, de l’analyse du sol et des traitements aux pesticides à la conception des bouteilles et à la gestion de la marque. C’est tout, du raisin au verre, avec toutes les belles décisions en cours de route qui font probablement déjà saliver les fans de stratégie.

Du coup, les rangées de bouteilles sur les étagères des supermarchés semblent un peu sous-évaluées, n’est-ce pas ? Qui savait qu’il était si difficile de faire le délicieux jus d’adulte ? Peut-être qu’on s’en tiendra à la bière.

Cent jours — Winemaking Simulator est disponible sur le Nintendo Switch eShop cet hiver, juste à temps pour y jouer avec un bon verre de vin chaud (fait maison).

Est-ce que Hundred Days est votre genre de stratégie détaillée ? Vin à ce sujet dans les commentaires ci-dessous.