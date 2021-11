Faites-vous attention aux normes de charge lors de l’achat d’un gadget ?

Robert Triggs / Autorité Android

Cela fait plus de cinq ans que l’USB-C est arrivé sur les smartphones, nous offrant une prise USB réversible et une variété d’autres avantages. L’un de ces avantages est une charge plus rapide, ce qui signifie que vous pouvez faire le plein en quelques minutes.

Alors, regardez-vous les protocoles de charge USB-C pris en charge par un gadget avant de l’acheter ? Ou vous attendez-vous simplement à ce que votre nouveau téléphone, tablette, commutateur ou écouteurs se branche et se charge ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

Il existe actuellement plusieurs normes de charge basées sur USB-C dans l’espace technologique, telles que le protocole USB-PD plus ouvert, la technologie Quick Charge de Qualcomm et des normes propriétaires qui ne fonctionnent que pour des marques spécifiques. Tout cela signifie que la compatibilité peut être un casse-tête majeur, certains appareils refusant de se charger via des chargeurs spécifiques. Il semble donc prudent de vérifier les normes et d’acheter des produits en conséquence.

En rapport: Nous sommes en 2021 et l’USB-C est toujours en désordre

Là encore, de nombreux gadgets sont toujours livrés avec des chargeurs et des câbles, ce qui simplifie grandement la charge. Beaucoup de gens ont également plus d’un chargeur dans leur foyer, il y a donc de bonnes chances qu’un chargeur compatible se trouve sous votre toit.

Faites-nous savoir si vous tenez compte des normes de charge avant d’acheter un gadget. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous souhaitez préciser votre choix.