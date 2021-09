Faites-vous de bons amis, demandez de l’aide lorsque vous êtes coincé : Jitendra Kumar de Kota Factory partage les plus grands enseignements de la série, parle du personnage et plus encore

Kota Factory est une série qui pourrait inspirer tant de gens. Tout le monde peut en apprendre quelque chose, sinon tout : Jitendra Kumar (Photo : The Viral Fever/YouTube)

Jeetu Bhaiyya de Kota Factory est le seul personnage qui va rester avec nous pendant de nombreuses années à venir. La performance de l’acteur Jitendra Kumar a été appréciée de tous, non seulement des étudiants mais aussi des aînés, car elle leur a fait comprendre comment penser les problèmes d’une manière différente et comment des solutions sont tout à fait possibles, quelle que soit l’ampleur du problème. La série qui a fait ses débuts sur YouTube en 2019 revient sur Netflix avec la saison 2.

Le personnage phénoménal de Jitendra en tant que Jeetu Bhaiya est soudainement devenu le mentor que tous les adolescents voulaient. Dans une conversation exclusive avec Indianexpress.com, l’acteur parle du personnage, pourquoi le public a-t-il tant aimé le personnage de Jeetu Bhaiyya et quel est l’attrait de Jeetu Bhaiyya de Kota Factory.

Soulignant la raison principale, Jitendra a déclaré que la meilleure chose à propos du personnage était sa nature “d’aide”. Jeetu Bhaiyya aiderait toute personne coincée dans un problème et qui, selon lui, a bien résonné avec le public. Il a ajouté que nous avons tous besoin de quelqu’un qui peut nous guider et nous montrer le bon chemin et c’est tout le caractère de Jeetu Bhaiyya : guider, encadrer et montrer le bon chemin aux étudiants.

Le personnage de Jeetu Bhaiyya de Jitendra est basé sur un professeur de physique qui n’est pas seulement un enseignant mais un mentor pour de nombreux adolescents qui viennent à Kota pour poursuivre leurs études. Jeetu Bhaiyya vient non seulement en premier lorsqu’il s’agit d’aider quelqu’un dans les universitaires, mais aide également les étudiants à résoudre leurs problèmes personnels/de vie. « La façon dont il transmet les émotions, ses dialogues et son rôle global est très bien écrit », explique Jitendra Kumar.

L’acteur de 31 ans a également partagé, en parlant à Indianexpress.com, qu’il avait toujours besoin de quelqu’un pour le pousser dans la bonne direction et qu’il avait lui-même rencontré beaucoup de gens tout au long de son voyage qui étaient son propre “Jeetu Bhaiyya”. Dans l’interview accordée à Indianexpress.com, il a déclaré qu’il avait toujours été quelqu’un qui ne pouvait rien accomplir à moins d’être poussé par quelqu’un d’autre, à moins d’être encadré, guidé par quelqu’un d’autre.

Selon Jitendra, Kota Factory est une série qui pourrait inspirer tant de gens. Tout le monde peut en tirer quelque chose, sinon tout. “Demandez de l’aide aux gens si vous vous sentez coincé” est le plus gros point à retenir de toute la série, explique Shubh Mangal Zyada Savdhaan, acteur. « Il va y avoir beaucoup d’obstacles sur votre chemin mais le crus est de ne pas baisser les bras ». Nous devrions toujours regarder au-delà même lorsque notre ego vient d’une certaine manière et essaie de nous arrêter ».

Le partage d’un autre plus gros point à retenir de la série, selon lui, est- “Faire de bons amis”. Des amis qui peuvent vous aider et ceux que vous pouvez aussi aider le moment venu. Et c’est la chose la plus importante dans la vie et cela seul est la plus grande leçon ou à retenir de Kota Factory, a-t-il conclu.

